3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.9 مليارات درهم تمت عبر 1104 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 893 مبايعة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 99 مبايعة لأراضٍ، و773 مبايعة لوحدات سكنية و21 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض سكنية في منطقة دبي هيلز بقيمة 40 مليون درهم، وشقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1 مليار درهم تمت عبر 180 معاملة، منها 48 رهناً لأراضٍ، و171 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 31 هبة بقيمة 266 مليون درهم.