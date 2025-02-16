منتجعات «أتلانتس دبي» ضمن أفضل 10 عالمياً

أعلنت «فوربس ترافيل غايد»، النظام العالمي الوحيد لتصنيف الفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية ورحلات المحيطات الفاخرة، عن جوائز النجوم لعام 2025، حيث جاءت منتجعات «أتلانتس» في دبي ضمن أفضل 10 منتجعات متكاملة عالمياً.

وحصل منتجع «أتلانتس ذا رويال» على تصنيف «خمس نجوم» للعام الثاني على التوالي، بينما نال منتجع «أتلانتس النخلة» تصنيف «أربع نجوم» للعام الرابع على التوالي. وتواصل منتجعات «أتلانتس دبي» التزامها بالتميز، من خلال بناء فريق عمل شغوف ومتفانٍ في تقديم تجارب استثنائية للضيوف، مما يرسخ مكانتها الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة.

ويؤكد تصنيف «أتلانتس ذا رويال» ضمن فئة «خمس نجوم» مكانته كأحد أفضل المنتجعات الفاخرة في العالم، ويعكس تصنيف «أتلانتس النخلة» ضمن فئة «أربع نجوم» الأداء المتميز، الذي يقدمه باستمرار.

وفي إنجاز بارز هذا العام قامت «فوربس ترافيل غايد» بمنح تصنيفات النجوم الأولى للمطاعم الفاخرة في دبي، حيث حصلت 4 مطاعم في أتلانتس دبي على هذه الجائزة المرموقة.

ونال مطعما «أوسيانو» و«دينر باي هيستون بلومنثال» تصنيف «خمس نجوم»، بينما حصل «سيفاير ستيك هاوس & بار» على تصنيف «أربع نجوم»، وتم منح «أريانا بيرشيان كيتشن» تصنيف «موصى به». ويعكس هذا التقدير التزام أتلانتس دبي بالارتقاء بتجربة الضيافة الفاخرة، مما يعزز مكانته كوجهة رائدة في المشهد الفندقي والمطاعم في المنطقة.