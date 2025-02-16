«دوغاستا» تطلق 4 مشاريع عقارية في دبي بقيمة تتجاوز مليار درهم

أعلنت شركة «دوغاستا» العقارية إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة تشمل «برج تيرا»، و«مونسا ريزيدنس 2»، و«الحَسين ريزيدنس 3»، و«الحَسين ريزيدنس 4»، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم. وتقع هذه المشاريع في مناطق حيوية تشمل دبي لاند، المدينة العالمية، ومدينة دبي الصناعية، مما يعزز من مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في القطاع العقاري بالإمارة.

وتمثل هذه المشاريع الجديدة جزءاً من مبادرة «رؤية 10 على 10»، التي تضمن للمستثمرين عائداً سنوياً بنسبة 10 % لمدة 10 سنوات، مع إلغاء رسوم الخدمات، وإتاحة خيار إعادة الشراء بنسبة 100 %، مما يوفر أماناً مالياً غير مسبوق وفرص نمو مستدامة. تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تعزز معايير العقارات الصديقة للمستثمرين وتوفر توازناً مثالياً بين الأمان المالي والعوائد الاستثمارية.

التزام

وأكد توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغاستا» العقارية، التزام الشركة بإعادة تعريف مفاهيم الاستثمار العقاري، قائلاً: هذا ليس مجرد وعد؛ بل هو التزام راسخ وإرث من الثقة. نحن لا نعيد تعريف الحياة الحضرية فحسب، بل نمهد الطريق لازدهار مستثمرينا في سوق دبي الديناميكي والمتطور.

من جهته، قال آزان خان، الرئيس التنفيذي للشركة: منذ انطلاق أول مشاريعنا في عام 2017 وحتى وصولنا اليوم إلى محفظة عقارية بقيمة 1.5 مليار درهم، تعكس رحلتنا التطور المتسارع لدبي ومكانتها كوجهة استثمارية رائدة. نحن لا نشيّد مجرد مساكن، بل نصمم مجتمعات متكاملة تنبض بالحياة وتوفر فرصاً مثالية للاستثمار والنمو.