13.5 مليار درهم أرباح «إعمار» 2024 بنمو 16 %

سجلت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي، أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، حيث وصلت الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة إلى 13.5 مليار درهم، بنمو 16%، مقارنة مع 11.63 ملياراً في عام 2023.

كما حققت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت نحو 70 مليار درهم بزيادة نسبتها 72% مقارنة بمبيعات عام 2023 التي بلغت 40.3 ملياراً.

وسجلت إعمار أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 35.5 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام السابق.

وفي ديسمبر 2024، كشفت إعمار عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، إضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال للعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليارات درهم، وهي زيادة نسبتها 100% مقارنة بعام 2023.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: «سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا.

ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفاعلية.

ويجسد التقدم الذي أحرزته الشركة كذلك الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية لإمارة دبي وحرصها على ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والاستثمار.

وفي ضوء هذه النتائج، نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في مراكز التسوق والفنادق والمبيعات العقارية على مدار عام 2025».

إعمار للتطوير

وحافظت شركة «إعمار للتطوير» على زخم مبيعاتها العقارية خلال عام 2024، فمع الإطلاق الناجح لـ62 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية في الإمارات، سجلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية في الدولة بلغت 65.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 75% مقارنة بعام 2023.

كما سجلت الشركة إيرادات تعادل 19.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 61% عن عام 2023، وحققت صافي أرباح قبل الضرائب قدره 10.2 مليارات درهم بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2023.

وسجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري إيرادات قدرها 5.6 مليارات درهم في عام 2024. حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك بلغت 4.7 مليارات درهم.

وشهدت أصول مراكز التسوق التابعة لنا متوسط إشغال بلغ 98.5% حتى 31 ديسمبر 2024، في حين سجل دبي مول إقبالاً بواقع 111 مليون زائر خلال العام، بزيادة تقارب 6% مقارنة بعام 2023، ليصبح الوجهة الأكثر زيارة في العالم للعام الثاني على التوالي.

وسجلت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم في عام 2024، بزيادة نسبتها 40% عن عام 2023.

وبلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بعملياتها في مصر والهند، في حين شكلت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نحو 8% من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2024.

الضيافة والتسلية والترفيه

في عام 2024، سجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بقيمة 3.7 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في قطاع السياحة والمعدلات القوية في الإنفاق المحلي.

وسجلت فنادق إعمار في الدولة ارتفاعاً في متوسط نسبة الإشغال ليصل إلى 79%.

ووسعت إعمار مجموعة فنادقها، محليا ودوليا، مضيفة 4 فنادق جديدة تضم نحو 500 غرفة.

وحققت المحفظة المتنوعة والمستدامة من الأعمال ذات الإيرادات المستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في 2024، مسجلة إيرادات 9.3 مليارات.