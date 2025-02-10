تمويل الشركات الناشئة في دبي.. هيمنة للذكاء الاصطناعي والعقار

شهد قطاعا الشركات الناشئة والعقارات في دبي الأسبوع الماضي، تدفقات استثمارية كبيرة، فحصلت عدة شركات على تمويل لتعزيز الابتكار والنمو.

وشملت هذه الاستثمارات مجالات متعددة مثل التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات التأشيرات، والتكنولوجيا المالية، وتطوير العقارات، بحسب «بيزنس أوت ريتش».

ويواصل المشهد الاستثماري في دبي زخمه، حيث تجذب الشركات الناشئة والمطورون تدفقات رأسمالية ضخمة عبر قطاعات متعددة.

ويبرز الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للابتكار في التجارة الإلكترونية وخدمات التأشيرات والتكنولوجيا المالية، بينما يبقى قطاع العقارات ركيزة قوية لنمو السوق، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتوسع.

«كوين إيه آي Qeen.AI»

نجحت شركة qeen.ai «كوين إيه آي» الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الموجّه للتجارة الإلكترونية، في توفير 10 ملايين دولار ضمن جولة تمويلية أولية، ما يجعلها واحداً من أكبر الاستثمارات في هذا المجال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقادت الجولة «بروسوس فينتشرز» بمشاركة كل من «ومضة كابيتال»، و«10 إكس فاوندرز»، و«دارا هولدينجز» ليصل مجمل تمويل الشركة إلى 12 مليون دولار.

وأسست «كوين إيه آي» في سنة 2023، وتُركّز «كوين إيه آي» على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون على أتمتة المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى والتسويق والمبيعات للتجار عبر الإنترنت.

ويهدف التمويل الجديد إلى توسيع منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وزيادة عدد الموظفين، واستقطاب المزيد من العملاء.

كما تخطط «كوين إيه آي» لاستخدام هذه الأموال في تحسين وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في المحتوى والتسويق، ما يسهم في تحسين العمليات التجارية وتعزيز تجربة العملاء.

ووسّعت الشركة تأثيرها عبر إطلاق وكيل المحتوى الديناميكي «دايناميك كونتينت» بحلول الربع الثاني من سنة 2024، فوصل إلى أكثر من 15 مليون مستخدم، وأسهم في إنتاج أكثر من مليون وصف للمنتجات، ما أدى إلى زيادة مبيعات التجار بنسبة 30%.

«يونيون العقارية»

نجحت شركة يونيون العقارية، في توفير تمويل بقيمة 150 مليون درهم «40.84 مليون دولار»، لتمويل مشاريع جديدة على مدى الأشهر الـ18 المقبلة. وأكدت الشركة تفاؤلها بأداء سوق العقارات في دبي. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع 40 مليون درهم سنوياً إلى الإيرادات المتكررة للشركة، إلى جانب خططها لإطلاق مشروعين متعددي الاستخدامات في مواقع مختلفة بدبي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المستدام. يأتي هذا التمويل بعد الإعلان في أكتوبر من سنة 2024 عن مشروع «تاكايا» الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم في موتور سيتي، حيث تمتلك الشركة نحو 10 ملايين قدم مربعة من الأراضي القابلة للتطوير وسط سوق عقاري مزدهر في دبي.

«ماين Myne»

تمكنت منصة «Myne ماين» لتعقب الثروات وإدارة الأصول من جمع 2 مليون دولار في جولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيادة «سين هولدينجز» وبمشاركة «راز هولدينجز» و«بلس في سي»، و«آنيكس إنفيستمينت» إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

وأسست المنصة في سنة 2024 على يد كريم شومان، وتهدف إلى تغيير الطريقة التي يتتبع بها الأفراد والمؤسسات ثرواتهم.

وتوفر المنصة تجميعاً مالياً في الوقت الفعلي، ما يسمح للمستخدمين بربط حسابات بنكية متعددة، وأسهم، وعملات مشفرة، ومحافظ إلكترونية في لوحة تحكم واحدة.

وسيدعم هذا التمويل توسّع ماين في الإمارات، مع خطط لدخول السوق السعودية ودول الخليج الأخرى؛ كما تعتزم الشركة تعزيز تقنياتها، وزيادة قاعدة مستخدميها، وتسريع الابتكار.

«فيزارن إيه آي Visarun.ai»

ونجحت Visarun.ai «فيزارن إيه آي» وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات التأشيرات، في توفير جولة تمويل جديدة تهدف إلى تعزيز التطوير، وتوسيع فريق المبيعات، وزيادة الحصة السوقية.

وأسست الشركة في سنة 2024 على يد فلاديمير إندجيكيان وألينا ياكينا، وتقدم منصة ذكية تتيح تتبع التأشيرات في الوقت الفعلي، ومساعدات مؤتمتة، وتوقعات الموافقة لمقدمي الطلبات.

وتركّز المنصة على تسهيل عمليات التأشيرات لرواد الأعمال، والعاملين من بُعد، والمغتربين، مستفيدةً من مكانة دبي مركزاً رئيساً لهذه الفئات.

وسيدعم التمويل تطوير محاكاة مقابلات التأشيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المتقدمين على التعامل مع سياسات الهجرة المتغيّرة في دبي.

وتخطط الشركة للتوسع في السعودية، وقطر، والهند، والصين، مؤكدةً أنها تقدم حلاً رائداً في السوق عبر الذكاء الاصطناعي في مجال التأشيرات.