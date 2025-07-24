5.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الخميس، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 1278 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1049 مبايعة بقيمة 4.8 مليارات درهم، منها 156 مبايعة لأراضٍ، و833 مبايعة لوحدات سكنية و60 مبايعة لمبان.

وسجل السوق العقاري بيع 22 قطعة أرض تجارية في منطقة رأس الخور بقيمة 1.9 مليار درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة واحة دبي للسيليكون بقيمة 72 مليون درهم، كما بيعت فيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 589 مليون درهم تمت عبر 200 معاملة، منها 54 رهن لأرض، و133 رهناً لوحدات سكنية، و39 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 29 هبة بقيمة 313 مليون درهم.