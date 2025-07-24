27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في النصف الأول بنمو 48%

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 48.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم. بلغ عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري 48.059 معاملة، بنمو قدره 3.3% مقارنة بـ 46.524 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر. وأضاف الشامسي: «تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي».

وذكر الشامسي: «ما يلفت الانتباه أن معاملات البيع وحدها بلغت 15.686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وتغطي 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع، ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة. كما أن النمو في عدد معاملات الرهن، والذي بلغ 2.582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليارات درهم، يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة».

وختم الشامسي تصريحه قائلاً: «تزايد الإقبال من المستثمرين الأجانب، يؤكد الجاذبية العالمية التي تحظى بها الشارقة، خصوصاً مع تسجيل استثمارات من 109 جنسيات. ونحن ماضون في تعزيز هذا النمو عبر تطوير المنظومة العقارية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتكامل، بما يخدم أهداف التنمية العقارية المستدامة في الإمارة».