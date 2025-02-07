«مِراس» تطلق «سيتي ووك كريستلين»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المشروع السكني «سيتي ووك كريستلين»، الذي يتمتع بإطلالات بانورامية على المياه في قلب مشهد دبي الحضري.

يتضمن الإطلاق الأولي للمشروع برجين متوسطي الارتفاع، هما «سيتي ووك كريستلين 2 و3»، اللذيْن يوفران 394 وحدة سكنية حديثة تقع على خلفية من المعالم المائية والمسابح والبحيرات.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل «سيتي ووك كريستلين» محطة مهمة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، حيث يقدم مفهوم الحياة على الواجهة البحرية في قلب المدينة.

ويعد المشروع مزيجاً متناغماً من التصميم العصري الحديث والتواصل مع الطبيعة والمجتمع، بما يلبي الطلب المتزايد على المساكن الحضرية المتميزة مع إرساء معايير جديدة في تصميم المجمعات السكنية المستدامة».

ويضم مخطط مشروع «سيتي ووك كريستلين» مزيجاً من القطع ذات الارتفاعات المتوسطة والعالية، تقع جميعاً وسط حدائق خضراء وجداول مائية متدفقة ومجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة.

تم تصميم المشروع بعناية وشكل مدروس كمكان يراعي الاستمتاع بالبيئة الخارجية النابضة بالحياة والديناميكية المجتمعية، حيث يمكن للمقيمين الاسترخاء في استوديو اليوغا، أو السباحة في المسبح، أو لعب البادل أو التنس، أو الاستمتاع بأجواء المياه المتدفقة.

وسيضم المشروع السكني الجديد أيضاً مركزاً للياقة البدنية ومركزاً صحياً.