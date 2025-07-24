3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.4 مليارات درهم تمت عبر 953 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 752 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 93 مبايعة لأراضٍ، و637 مبايعة لوحدات سكنية و22 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة رأس الخور بقيمة 118 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 166 معاملة، منها 44 رهناً لأرض، و102 رهن لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 35 هبة بقيمة 77 مليون درهم.