تأهيل 132 وسيطاً عقارياً مواطناً في عجمان 2024 بزيادة 80 %

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان برؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حققت نجاحات ملهمة في مسيرة تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، ودمجها في مختلف ميادين العمل، لا سيما في المجال العقاري، انطلاقاً من إيمان سموه بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الطاقات الشابة وتأهيلها، لتكون عناصر فاعلة في الخطط التنموية المستقبلية.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، إن الأداء الإيجابي للسوق العقاري في عجمان يعكس وتيرة التنمية المتسارعة، التي تشهدها الإمارة في مختلف مناطقها، منوهاً بالدور المحوري للمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين، الذين أسهموا بشكل فعال في الترويج للقطاع العقاري، حيث بلغت قيمة الوساطة العقارية في عمليات البيع 287.5 مليون درهم خلال عام 2024.

وأوضح رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة تمكنت مع نهاية عام 2024 من تأهيل 132 وسيطاً عقارياً مواطناً، بزيادة قدرها 80% مقارنة بعام 2023، مشيراً إلى استهداف تخريج 1000 منتسب بحلول عام 2030، وذلك من خلال مبادرة «الوسيط المواطن»، التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز أداء السوق العقاري، والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وتمكين الشباب الإماراتي وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافتهم حول قوانين التداول العقاري والإجراءات المتبعة لمزاولة نشاط الوساطة العقارية، إضافة إلى دعمهم كونهم رواد أعمال ومستثمرين يعول عليهم في تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن المرأة الإماراتية استفادت هي الأخرى من مبادرة «الوسيط المواطن»، حيث حظيت بفرصة لدخول السوق العقاري، وإثبات كفاءتها وقدرتها على المساهمة في نمو هذا القطاع، مؤكداً أن القيادة الرشيدة وفرت بيئة داعمة ومحفزة للمرأة، ما مكنها من أن تكون عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية.