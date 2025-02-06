«بروبرتي فايندر»: تواصل الزخم القوي لعقارات دبي في يناير

كشفت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أحدث مؤشرات أداء السوق العقاري لشهر يناير 2025، حيث واصل السوق العقاري في دبي ترسيخ زخمه.

وأظهرت بيانات بروبرتي فايندر تسجيل 14,238 مبايعة عقارية خلال يناير، ما يمثل نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 28%، لتبلغ 44.4 مليارا. وشهد السوق العقاري في يناير 2025 تسجيل 6,918 مبايعة، مقارنة مع 5,185 مبايعة خلال الفترة ذاتها من يناير 2024، ما يمثل ارتفاًعا بنسبة 32% في حجم المعاملات.

وسجلت نخلة جبل علي معاملات بقيمة 2.1 مليار درهم عبر 95 مبايعة، في حين شهدت منطقة اليلايس 1 نمواً استثنائياً، حيث قفزت قيمة المعاملات إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة مع 102 مليون درهم سابقاً.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية على الخارطة 15.1 مليار درهم خلال يناير 2025.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: يمثل شهر يناير 2025 محطة جديدة في مسار نمو القطاع العقاري، حيث واصل السوق ترسيخ زخمه بدعم من تطورات تنظيمية تعزز جاذبيته الاستثمارية.

فقد أسهم توسيع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لنظام التملك الحر في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمشترين، مما أعاد رسم ملامح السوق العقاري.

وفي موازاة ذلك، يعزز توجه مصرف الإمارات المركزي نحو الإقراض المسؤول استقرار البيئة المالية، ويوفر أرضية صلبة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وتأتي هذه التحولات في إطار استراتيجية دبي العقارية 2033، لتؤكد على مرحلة مفصلية بتطور القطاع.