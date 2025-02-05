4.3 مليارات درهم صفقات معرض «إيكرس» بنمو 207 %



نجح معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الماضي، في ترسيخ مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى الدولة والمنطقة، حيث حقق صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليارات درهم، بزيادة تتجاوز الـ207 % مقارنة بنسخة العام الماضي، واستقطب أكثر من 15 ألف زائر.

وشهد المعرض مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه بأكثر من 110 عارضين .

وقال عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «حقق المعرض إنجازات نوعية حيث سجلت الدائرة صفقات عقارية بقيمة إجمالية 4.3 مليارات درهم خلاله، مما يعكس الحيوية والازدهار الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة والدولة، كما بلغ عدد معاملات البيع المبدئية والنهائية التي نفذتها الدائرة خلال أيام المعرض 2,505 معاملات».