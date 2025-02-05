طفرة غير مسبوقة بسوق العقارات الفاخرة في دبي

أكد موقع «رياليتي بلس» أن دبي تشهد طفرة غير مسبوقة في سوق العقارات الفاخرة، حيث تطرح مجموعة جديدة من الفلل والبنتهاوس الفاخرة وبسعر 60 مليون دولار ويصل إلى أكثر من 120 مليون دولار، مزودة بأرقى وسائل الراحة مثل دور السينما الخاصة، والمنتجعات الصحية، والمصاعد الشخصية، إضافة إلى جدران زجاجية قابلة للسحب توفر إطلالات بحرية خلابة.

وقال الموقع في تقرير: بخلاف الاتجاه العالمي لانخفاض أسعار العقارات الفاخرة، سجلت دبي طلباً قياسياً في العام الماضي، فتم بيع 435 عقاراً تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، متجاوزة بذلك مدناً مثل نيويورك وهونغ كونغ في حجم مبيعات العقارات الفاخرة.

ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة، مع زيادة قيمة العقارات الفاخرة بنسبة تصل إلى 5%.

وأضاف الموقع: تجذب الجزر الاصطناعية في دبي، مثل «سعفة المليارديرات»، المشترين من أصحاب الثروات الطائلة، حيث تتميز العقارات هناك بمزايا استثنائية مثل الشواطئ الخاصة، ومواقف السيارات الدوارة، وأحواض السباحة المتعرجة التي تمتد من منطقة البار إلى المنتجع الصحي.

وعلى الصعيد العالمي، تقدم دبي قيمة استثنائية في سوق العقارات الفاخرة، حيث توفر منازل أكبر بمستويات سعرية أقل مقارنة بمدن مثل نيويورك ولندن، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الفخامة بأفضل الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن نخلة جميرا ظلت مركزاً لمبيعات العقارات الفاخرة في دبي، حيث سجلت 127 صفقة - 29% من إجمالي الحجم - بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في عام 2024.

وهو ما يعادل ما يقرب من 2.3 مليار دولار من مبيعات العقارات وتمثل 32.5% من مبيعات دبي التي تزيد عن 10 ملايين دولار من حيث القيمة الإجمالية. واحتلت نخلة جبل علي، التي تكتسب زخماً سريعاً، المركز الثاني من حيث حجم الصفقات بواقع 36 صفقة.