«سي بي آر إي»: عقارات الإمارات تواصل ازدهارها في الربع الثاني

يأتي ذلك فيما يستمر اقتصاد الإمارات في تحقيق نمو قوي، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في عام 2025، مقارنة بنسبة 3.8% في عام 2024.
ونحن نتوقع استمرار النمو في القطاعات المتعددة خلال الفترة المتبقية من العام، حيث تواصل دولة الإمارات جذب عدد متزايد من الأفراد أصحاب الدخل المرتفع».
وفي حين أصبح السوق أكثر انقساماً، حيث أظهرت بعض المجمعات السكنية استقراراً، فإن البعض الآخر، لا سيما المناطق الفاخرة، لا تزال تشهد ارتفاعاً كبيراً، ما يشير إلى إعادة التوازن إلى السوق.
كما شهدت أبوظبي أداءً قوياً أيضاً، حيث ارتفع متوسط قيمة الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 14% تقريباً. شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً قوياً في نشاط المعاملات في القطاع السكني في دبي، حيث ارتفع إجمالي حجم المعاملات بنسبة 23% على أساس سنوي، مدعوماً بالمبيعات القوية على المشاريع قيد الإنشاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات السكنية 270 مليار درهم إماراتي. من المتوقع أن تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً قياسياً من المهاجرين الأغنياء في عام 2025، ما يعزز الطلب، لا سيما في قطاعي العقارات الفاخرة والمشاريع قيد الإنشاء.
كما يُظهر سوق التجزئة أيضاً مرونة مع استمرار الطلب وارتفاع الإيجارات.
يشير دخول شركات جديدة، مثل بريمارك، وتوسّع مشهد الألعاب الاجتماعية في دبي مع وجود أماكن مثل برودوغ وكابيتول، إلى الديناميكية المستمرة. من جانبه، يجذب السوق الصناعي استثمارات متزايدة، مع توقعات إيجابية للتصنيع والأنشطة ذات الصلة.