4.9 مليارات درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4.9 مليارات درهم، عبر 1705 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 1413 مبايعة بقيمة 4 مليارات درهم، منها 134 مبايعة لأراضٍ، و1237 مبايعة لوحدات سكنية، و24 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري بيع شقتين سكنيتين على الخارطة في منطقة نخلة جميرا الأولى، بقيمة 75 مليون درهم، والثانية بقيمة 43 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية، بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 748 مليون درهم، عبر 255 معاملة، منها 64 رهناً لأرض، و156 رهناً لوحدات سكنية، و35 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 37 هبة بقيمة 236 مليون درهم.