1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم تمت عبر 718 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 583 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 84 مبايعة لأراضٍ، و425 مبايعة لوحدات سكنية، و74 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المبيعات من حيث القيمة بـ 101 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بقيمة 83 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 82 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة هند 4 سيتي بقيمة 75 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم، كما بيعت فيلا على المخطط في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 22 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 431 مليون درهم.