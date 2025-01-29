3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3 مليارات درهم تمت عبر 876 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 718 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 116 مبايعة لأراضٍ، و523 مبايعة لوحدات سكنية و79 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة «إمارات ليفينغ» المبيعات من حيث القيمة بـ 438 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بقيمة 195 مليون درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ 137 مليون درهم، ورابعاً منطقة دبي سبورت سيتي بقيمة 104 ملايين درهم.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة «إمارات ليفينغ» بقيمة 425 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة برج خليفة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 574 مليون درهم تمت عبر 137 معاملة، منها 35 رهناً لأراضٍ، و83 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 21 هبة بقيمة 130 مليون درهم.