1.3 مليار درهم مبيعات أراضٍ لـ«الاتحاد العقارية»

أعلنت الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز، عن بيعها قطع أراضٍ بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم، وذلك منذ إعلانها عن خطتها الاستراتيجية الخمسية في أبريل 2023، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة نمو «الاتحاد العقارية».

وتعكس هذه المبيعات القياسية نجاح الشركة في ترجمة خططها إلى واقع، وقراءتها الدقيقة لاتجاهات السوق، وتطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين أداء محفظتها الاستثمارية. وتؤكد هذه الإنجازات التزام الشركة بخطتها الاستراتيجية الخمسية الهادفة إلى تعزيز قيمة استثمارات مساهميها.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: «يجسد هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق التميز، وقدرتنا على تنفيذ استراتيجية استشرافية في سوق شديد التنافسية. وتجسد هذه الخطوة قوة مركزنا المالي المتنامي، وأداءنا المتميز الذي يواصل تحقيق النمو في قطاع العقارات، مستندين إلى خطتنا الاستراتيجية التحولية.

ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتقليص ديون الشركة، وتعزيز نهجنا المستدام الذي يهدف إلى توفير أفضل العروض والخدمات على المدى الطويل. ويشكل هذا الإنجاز ركيزة أساسية في خطتنا لدفع النمو الاستراتيجي، بما يتماشى مع مبادراتنا الشاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع محفظة عروضنا وتعزيز النمو المستدام».