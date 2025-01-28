20.5 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان 2024 بنمو 21 %

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023. وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: «إن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي، يعزز مكانة عجمان وجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة».

وأكد أن الأرقام المسجلة تترجم رؤى القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة القطاع العقاري في عجمان، والذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية، لما يوفره من فرص واعدة، وتجربة استثمارية متكاملة وجاذبة، تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين بمختلف شرائحهم.

وأضاف إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تتطلع إلى بناء مستقبل عقاري واعد يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويوفر لهم بيئة استثمارية مثالية، ونمط حياة عصرياً ومتكاملاً.

وأكد المهندس عمر المهيري، مدير عام الدائرة، أن عام 2024 شهد تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة 14.37 مليار درهم بنمو 40% عن 2023. وشهدت منطقة «الجرف 1» أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم.