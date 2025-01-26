«الشارقة العقاري» يستعرض تأثير التكنولوجيا على مستقبل القطاع

شهد معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، واختتم فعالياته، أمس، في مركز إكسبو الشارقة، 4 أيام حافلة بالعروض والأنشطة، غطت مجموعة واسعة من المواضيع الحيوية، التي تهم العاملين والمهتمين بقطاع العقارات، وخاصة تأثير التكنولوجيا على مستقبل القطاع.

ومن بين أبرز الفعاليات التدريبية، التي شهدها المعرض ورشة العمل حول العقارات في عصر التسويق الرقمي وتأثير البلوك تشين والعملات الرقمية على مستقبل القطاع العقاري، إلى جانب جلسة حوارية حول كيفية الاستثمار بذكاء في العقارات.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية سلطت المحاضرات وورش العمل، التي تضمنها المعرض الضوء على التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الشارقة، حيث استعرضت عدداً من القوانين الرئيسية واللوائح التنظيمية، وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بالقطاع العقاري، التي تشكل إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، كما تطرقت ورش العمل إلى التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات، وأبرزت مميزاته في هذا المجال من حيث السرعة والكفاءة والمرونة.

وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، أن «إيكرس» يعد أحد أهم الأحداث العقارية في الإمارات، بعد أن أصبح منصة متكاملة، لعرض أحدث المشاريع إلى جانب كونه مساحة للحوار والتواصل، وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث المستجدات والاتجاهات، التي يشهدها القطاع العقاري من خلال الفعاليات، التي تتنوع ما بين ورش العمل والدورات والمحاضرات والجلسات الحوارية المتنوعة المواضيع، ليسهم في رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات في القطاع العقاري، وتزويد المستثمرين والمطورين والمهتمين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وأشار إلى أن التوعية القانونية ركيزة أساسية لنجاح قطاع العقارات مثل غيره من القطاعات، ولهذا خصص المعرض في برنامج فعالياته جانباً للتوعية القانونية، لا سيما أن الاستثمار في القطاع العقاري يتطلب وضوحاً وشفافية في جميع التعاملات، وإدراكاً لما تمثله منظومة القوانين في دولة الإمارات من حماية وضمانة لازدهار التطوير العقاري، ولذلك حرص المعرض على المساهمة في تعريف المشاركين بأحدث القوانين واللوائح، وإجراءات التحكيم في المنازعات العقارية، وغيرها من الورش المفيدة، التي تسهم في بناء الثقة لدى المطور العقاري، وترسخ جهود تعزيز الاستثمار في بيئة عقارية آمنة ومستقرة.