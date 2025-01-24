2.4 مليار درهم مبيعات مجموعة «ألف» في 2024

أعلنت مجموعة «ألف» عن تحقيق إنجازات استثنائية خلال عام 2024، حيث تجاوزت مبيعاتها 2.4 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 30%، واستحوذت على نسبة تزيد على 25% من سوق العقارات في الشارقة.

وواصل مشروع الممشى تحقيق تقدم كبير خلال عام 2024، حيث تم تسليم 2,322 وحدة سكنية ضمن هذا المجتمع السكني المتكامل، كما اكتمل بناء 20 مبنى ضمن المشروع.

وفي مشروع «حيّان» واصلت مجموعة ألف تحقيق مبيعات متميزة، لا سيما في أحياء «أريم وألما»، مما دفع إلى إطلاق الحي الجديد «سَمر».

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: «كان عام 2024 عاماً محورياً بالنسبة لمجموعة «ألف»، إذ ساعدتنا رؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا بالتميز على تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث نواصل هذا الزخم بخطى ثابتة عبر إطلاق مشاريع جديدة، تعزز مكانتنا الريادية، وتوفر مزيداً من الفرص المبتكرة لعملائنا، وتوفر للمجتمع أنماط حياة عصرية ومستدامة».

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية أطلقت المجموعة مشروع «ألف»، الوجهة السكنية العصرية التي تمثل إضافة نوعية إلى محفظة مشاريعها العقارية. يمتد المشروع على مساحة 84,814.40 متراً مربعاً، ويضم 12 مبنى سكنياً محاطاً بمساحات خضراء شاسعة ومرافق ترفيهية، تمتد على 57,529.6 أمتار مربعة، ليمنح السكان تجربة معيشية تجمع بين الحداثة والهدوء في بيئة متكاملة، ومتناغمة مع الطبيعة.

وقدمت مجموعة «ألف» خدماتها لأكثر من 7,500 عميل حتى الآن.