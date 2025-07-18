عقارات عجمان تسجل تصرفات بـ 12.4 مليار درهم في النصف الأول بنمو 37 %

شهد القطاع العقاري في إمارة عجمان أداء لافتاً خلال النصف الأول 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 12.4 مليار درهم، محققة نمواً قياسياً بنسبة 37 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، ويواصل أداءه الاستثنائي، الذي يعكس مكانة عجمان وجهة استثمارية رائدة، وسوقاً عقارياً واعداً.

وأكد، خلال اطلاعه على نتائج التقرير العقاري للنصف الأول 2025، أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري في عجمان، ونمو قيمة التصرفات العقارية بنسبة 37 %، يعكس زيادة حجم الطلب على العقارات، ويؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتمتعها بميزة تنافسية قوية. وشدد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، على أن تحقيق الريادة العقارية، يعتمد على تعزيز بيئة الاستثمار، ومواصلة تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع متطلبات الابتكار الحكومي.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أداء السوق العقاري الإيجابي، يعكس وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها عجمان، مؤكداً حرص الإمارة على توفير فرص واعدة، وتجربة استثمارية متكاملة، تلبي احتياجات المستثمرين. وأوضح المهيري أنّ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان، بلغ خلال النصف الأول 8872 تصرفاً عقارياً، بقيمة 12.4 مليار درهم، بنمو 37 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

وسجلت الدائرة 7306 عمليات تداول خلال الفترة نفسها، بقيمة تجاوزت 8.4 مليارات درهم، منوهاً بأنّ منطقة الزاهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 50 مليون درهم، فيما سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 153.75 مليون درهم بمنطقة الصناعية 2. وتصدر القطاع الشرقي قائمة القطاعات الأكثر تداولاً، متقدماً على قطاعي المنامة والشمالي، بينما جاء حي الحليو 2 على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه الزاهية والياسمين.