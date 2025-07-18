بريبكو مِنت تسجل 9 ملايين درهم من الاستثمارات العقارية المرمّزة خلال أول شهر من انطلاقها

أعلنت بريبكو مِنت، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنصة الأولى على مستوى العالم التي تتعاون مع جهة حكومية، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لترميز سندات ملكية العقارات، عن انطلاقة قوية، سجلت بها أرقاماً قياسية، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات العقارية المُرمّزة على المنصة، 9 ملايين درهم، خلال أول شهر فقط من إطلاقها. وحصلت «بريبكو مِنت» على الترخيص من «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» (VARA).

وتوفر المنصة للمستثمرين فرصة تحقيق حرية التملك العقاري، من خلال الاستثمار الجزئي في عقارات فاخرة، ما يُحدث نقلة نوعية في طريقة الوصول إلى العقارات وتملكها. ومنذ إطلاقها، جذبت بريبكو مِنت مستثمرين من أكثر من 50 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات. وتم تمويل العقارات المدرجة على المنصة بالكامل خلال فترات قياسية، لا تتجاوز 3 دقائق للعقار الواحد، ما يعكس الطلب المتزايد على فرص الاستثمار المرنة، والقائمة على ترميز العقارات.

ومن أبرز النجاحات التي حققتها المنصة مؤخراً، أن شقة فاخرة في مشروع شوبا كريك فيستاس جراندي، تم تمويلها بالكامل خلال 10 دقائق فقط، من قبل 213 مستثمراً من 38 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 7,512 درهماً. كذلك، فإن شقة في ليف ريزيدنس بمنطقة دبي مارينا، تم تمويلها بالكامل خلال 3 دقائق فقط، من قبل 258 مستثمراً من 47 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 7,210 دراهم.

وقالت أميرة سجواني المُؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو: «إن الزخم الذي نشهده مع بريبكو مِنت، يؤكد الاتجاه القوي نحو ترميز العقارات، كخيار استثماري جديد وواعد. يبحث المستثمرون اليوم عن حلول مرنة وشفافة، وفرص حقيقية لدخول السوق العقاري بمبالغ منخفضة، ونحن سعداء بالإقبال المتزايد يوماً بعد يوم، وأرى أن مستقبل الترميز العقاري سيكون واعداً بلا شك».