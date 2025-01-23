«فالور» تعزز وجودها في دبي عبر شراكة مع «كرمستجي»

وقّعت شركة فالور هوسبيتاليتس بارتنرز «Valor Hospitality Partners»، المتخصصة عالمياً في إدارة الفنادق ذات الخدمات المتكاملة، اتفاقية إدارة فندقية استراتيجية مع مجموعة كرمستجي للإشراف على محفظة من 3 فنادق في دبي، تضم 259 غرفة و5 مطاعم.

وقال جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في «فالور هوسبيتاليتس بارتنرز»: «نحن فخورون بشراكتنا مع «كرمستجي»، المطور صاحب الرؤية المستقبلية الذي يمتلك محفظة قوية من المشاريع الهادفة إلى رفع استثمارات الضيافة ومعايير الحياة الحديثة في دولة الإمارات ودول التعاون».

وقال راشد كرمستجي، رئيس مجموعة كرمستجي: «تمثل الشراكة مع «فالور» خطوة استراتيجية في رحلتنا لتوسيع محفظتنا ووضع معايير جديدة لقطاع الضيافة في دولة الإمارات.

مع خبرة Valor الراسخة عبر مشاريعهم الناجحة، نحن واثقون من تقديم تجارب استثنائية للضيوف وتحقيق أهداف أعمالنا».