110 عارضين في «إيكرس».. والتداولات العقارية في الشارقة تتجاوز 40 ملياراً في 2024

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، صباح أمس، معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام حتى 25 يناير الجاري.

وتجول الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة المعرض متفقداً منصات العارضين والدوائر الحكومية المشاركة وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، حيث استمع إلى شرح وافٍ من المؤسسات والهيئات والشركات المشاركة والمطورين العقاريين عن أهم وأحدث المشاريع العقارية المعروضة داخل الدولة وخارجها.

ويشارك في معرض الشارقة العقاري بنسخته الجديدة هذا العام أكثر من 110 من العارضين من الشركات العقارية المتخصصة من كبريات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، وذلك بزيادة بلغت 17% عن النسخة السابقة للمعرض.

مشاركة واسعة

وبناءً على اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سيستفيد رواد المعرض من التخفيض على رسوم البيع والشراء للمعاملات التي ستنفذ في المعرض، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%، وذلك تعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية.

ومن جهة أخرى، حقق القطاع العقاري في الشارقة نمواً استثنائياً 2024 بحجم تداولات 40 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بعام 2023.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن هذا أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ونجح القطاع في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية.

وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بـ103 عام 2023، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات العام الماضي إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ31,229 عقاراً في 2023.

وبلغت قيمة الرهون العقارية 10 مليارات درهم، عبر 2558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل، وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ457 معاملة بقيمة بلغت 2.1 مليار درهم، تلتها منطقة أم فنين بـ352 معاملة بقيمة 657 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ247 معاملة بقيمة 611 مليون درهم، ومنطقة الخان بـ155 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم.