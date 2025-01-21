«أركو تورنكي سوليشنز للمقاولات» تستحوذ على «لينج أوروك»

أعلنت «أركو تورنكي سوليشنز للمقاولات»، المتخصصة في قطاع التشييد والبناء في الإمارات، الاستحواذ على «لينج أوروك للنجارة»، التي تعد من أبرز وأعرق شركات النجارة في دبي. يعكس الاستحواذ التزام اركو المستمر بتعزيز قدراتها التشغيلية وترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في تقديم حلول البناء المتكاملة على مستوى المنطقة.

وتأسست شركة أركو في عام 1984 وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، حيث اكتسبت سمعة متميزة في تقديم حلول بناء شاملة ومتكاملة.

وقد نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع لصالح عملاء مرموقين مثل إعمار، دبي القابضة للعقارات، نخيل، مدينة إكسبو، مراس، الدار، الفطيم، ولاند مارك.