الشركات المساهمة الأكثر سخاء بالمكافآت والرواتب في الإمارات

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أظهرت إحصائية حديثة أن 94 إدارياً من كبار التنفيذيين في شركات مختلفة من الشركات الإماراتية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي حصلوا على أعلى الرواتب والمكافآت خلال عام 2024.

وبحسب الرصد الذي أجرته منصة «أرقام» لرواتب ومكافآت كبار التنفيذيين المفصح عنها في تقارير الحوكمة الصادرة من الشركات المدرجة في كلٍ من السوقين الماليين دبي وأبوظبي، فقد أظهرت قائمة التنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة بأسواق الإمارات أن محمد علي راشد العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، حصل على رواتب وبدلات ومكافآت بقيمة 48 مليون درهم، تتضمن مكافأة قدرها 36 مليون درهم، كما يحق له الحصول على نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية.

يليه الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات &e حاتم محمد دويدار، بحصوله على رواتب وبدلات، ومكافآت تشجيعية، وحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2022 - 2024، بمقدار 19.97 مليون درهم خلال عام 2024، وجاء في المرتبة الثالثة الرئيس التنفيذي هناء الرستماني لبنك أبوظبي الأول، التي تتقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 16.84 مليون درهم عن عام 2024.

كما جاء في المرتبة الرابعة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب جاسم حسين ثابت لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة الذي تقاضى رواتب وبدلات ومزايا أخرى بقيمة 14.74 مليون درهم خلال عام 2024، تبعه في المرتبة الخامسة خالد جاسم بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار بحصوله على مجموع الرواتب والبدلات ومكافآت بـ13.34 مليون درهم خلال عام 2024.