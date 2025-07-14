3.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس 3.7 مليارات درهم عبر 1188 صفقة وتم تسجيل 977 مبايعة بقيمة 3.1 مليارات درهم، منها 145 مبايعة أراضٍ، و798 مبايعة لوحدات سكنية و34 مبايعة لمبانٍ.

وشهد السوق صفقتين بارزتين لبيع فيلتين فاخرتين قيد الإنشاء بقيمة 430 مليون درهم في جميرا الثانية الأولى ضمن «رووز وود ريزيدينسيز دبي» بسعر 250 مليون درهم على 15,259 قدماً مربعة (16383 درهماً للقدم) وبلغ قيمة الفيلا الثانية 180 مليون درهم على 11,830 قدماً مربعة أي (15215 درهماً للقدم).

وسجلت الرهون 447 مليون درهم عبر 176 معاملة، منها 33 رهناً لأرض، و128 رهناً لوحدات سكنية، وتم تسجيل 35 هبة بقيمة 78 مليون درهم.