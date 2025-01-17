عقارات دبي تتأهب لموجة جديدة من النمو

يتأهب سوق العقارات في دبي لدخول مرحلة جديدة من الازدهار عبر النمو المدروس والتطور المستدام خلال العام الحالي بعد أداء قوي ونتائج قياسية خلال 2024، حيث تأتي هذه التحولات في ظل إطلاق استراتيجية القطاع العقاري 2033، وهي خطة طموحة تهدف إلى تحقيق معاملات بقيمة تريليون درهم، وزيادة نسبة ملاك العقارات بين سكان دبي إلى 33%.

وبحسب شركة «هاربور» العقارية، تحمل هذه الاستراتيجية رؤية واضحة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودفع عجلة الاستدامة في المشروعات المستقبلية، وفي هذا السياق، يصبح 2025 نقطة انطلاق جديدة ضمن خارطة طريق تمتد حتى 2040، مما يجعل التخطيط الذكي ضرورة لا غنى عنها لكل مستثمر ومشترٍ.

حقبة جديدة

وأكد التقرير السنوي لشركة هاربور العقارية، أنه مع نهاية 2024، العام المليء بالإنجازات والزخم العقاري، تتزايد التساؤلات حول توجهات القطاع العقاري في 2025، وما إذا كان الوقت ما زال مناسباً للشراء؟ وأن الإجابة بكل تأكيد «نعم».

فنحن على أعتاب حقبة جديدة مدعومة برؤية واضحة ومخططات استراتيجية مدروسة حتى 2033 و2040 موضحاً أنه، يجب على المشترين التخطيط بذكاء لاتخاذ قرارات مبنية على رؤية طويلة الأجل. أما بالنسبة للمستخدمين النهائيين، فإن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة تجعل أخذ الرهن العقاري أكثر جاذبية، مما يعزز القدرة الشرائية، ويشجع على دخول المزيد منهم إلى السوق.

محاور استراتيجية

وأوضح أن خطة دبي الحضرية 2040 تتضمن العديد من المحاور الاستراتيجية التي تركز على تطوير 5 مراكز حضرية رئيسية: ديرة وبر دبي، وسط المدينة والخليج التجاري، مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس، مركز إكسبو 2020، وواحة دبي للسيليكون.

هذه المناطق تشكل قلب التطوير العمراني المستقبلي لدبي، حيث تسعى الإمارة إلى استيعاب نمو سكاني يصل إلى 5.8 ملايين نسمة مقيم دائم، بالإضافة إلى 2.1 مليون فرد من العاملين والزائرين.

رؤية شاملة

وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» استراتيجية القطاع العقاري الجديدة تعتمد على رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في المشاريع العقارية من خلال اعتماد ممارسات البناء الأخضر وتقنيات كفاءة الطاقة. كما تركز على رفع جاذبية دبي للاستثمارات العقارية الدولية لتظل وجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لدعم استقرار السوق والحد من التقلبات.

وقال مهند الوادية: إن الاستراتيجية تشمل إدارة الموارد بكفاءة لضمان استدامة التطوير العقاري ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة لسكان الإمارة. كما تسعى إلى تحقيق التكامل مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تعمل على إنشاء مجتمعات ذكية ومترابطة تلبي احتياجات السكان المتنوعة، مما يجعل سوق العقارات في دبي في موقع ريادي عالمي.

وأوضحت «هاربور العقارية» أنه مع انطلاقة عام 2025، تتزايد الفرص الاستثمارية في السوق العقاري في دبي وستصبح المشاريع المستدامة الأكثر جاذبية وقيمة مع تركيز دبي على ممارسات البناء الأخضر ومرافق كفاءة الطاقة.

ومن المتوقع استمرار الطلب على الأصول العقارية المحدودة من حيث المعروض مثل المساحات المكتبية، الفلل المستقلة وفلل التاون هاوس والأراضي للتطوير العقاري مما سيزيد جاذبية هذه الفئات، وفي ظل التركيز على الفئات المتوسطة الدخل، تمثل هذه المشاريع فرصة استثمارية طويلة الأجل. الأولوية الآن أصبحت للجودة في التصميم والخدمات والبنية التحتية، عوضاً عن الكم وحجم المشاريع.

وأضافت إن التكنولوجيا والذكاء الصناعي يلعبان دوراً محورياً في تشكيل مستقبل القطاع العقاري. أنظمة إدارة المنازل الذكية، وتقنيات تحسين كفاءة الموارد، والخدمات المخصصة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشروعات العقارية الجديدة، مما يساهم في تعزيز قيمتها، ويجعلها أكثر توافقاً مع تطلعات السكان والمستثمرين.

شراكات القطاعين

وفي عام 2025، من المتوقع أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً أكثر تأثيراً في تطوير مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق. هذه الشراكات لن تعزز فقط من جاذبية دبي الاستثمارية، بل ستسهم أيضاً في تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التصميم العملي والجمال المعماري.

مشاريع مثل دبي الجنوب، ومجتمعات متكاملة أخرى تمثل أمثلة واضحة على كيفية توجيه الموارد نحو تحقيق رؤية شاملة ومستدامة.

علاوة على ذلك، الأحداث العالمية التي تستمر دبي باحتضانها، ستساهم في تعزيز سمعة الإمارة مركزاً عالمياً، وبنيتها التحتية والمرافق الثقافية والترفيهية؛ لتترسخ مكانتها مدينة عالمية.

هذه المبادرات الاستراتيجية تجذب الاستثمارات وتعزز جاذبية الإمارة وجهة مثالية للعيش والعمل، مع تأثير مستمر على مستقبل السوق العقاري.

نمو الطلب

وأوضحت «هاربور» أنه مع استمرار زيادة الطلب على الجودة في المشاريع العقارية، يتعين على المطورين التركيز على تقديم خدمات متميزة ومرافق تعزز من تجربة السكن.

على سبيل المثال، المرافق الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل إدارة الموارد بكفاءة وتقنيات الأمن الذكية، أصبحت الآن مطلباً أساسياً. المستهلكون أصبحوا يبحثون عن مشاريع تقدم قيمة مضافة تتجاوز الجوانب المادية، ما يعزز من أهمية التخطيط الذكي في جميع المراحل.

وبحسب التقرير السنوي للشركة العقارية تسير دبي بخطى ثابتة نحو أن تصبح مدينة متكاملة تعتمد على استراتيجيات التنمية المستدامة. ولكن هذا التحول يتطلب من المستثمرين والمشترين تبني رؤية طويلة الأجل تعتمد على اختيار المشاريع التي تتوافق مع أهداف الإمارة.

وسيكون الاستثمار في العقارات التي تدعم رؤية 2040، سواء من حيث التصميم أم الموقع أم المرافق، الخيار الأمثل لأولئك الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية واستراتيجية.

عقد جديد

وأضاف أنه في نهاية المطاف، فإن 2025 هو أكثر من مجرد عام جديد في سوق العقارات، بل إنه يؤسس لعقد جديد من الفرص والنمو المدروس. التخطيط الذكي هو الأساس، واختيار المشاريع التي تعكس رؤية دبي هو المفتاح لتحقيق النجاح في هذا السوق الديناميكي.

لذلك، على المستثمرين والمشترين أن يتبنوا نهجاً استراتيجياً يستفيد من الزخم الحالي للسوق العقاري في دبي. فهم الديناميكيات الجديدة، والتوجه نحو المشاريع المبتكرة والمستدامة، واتخاذ قرارات مدروسة هي العوامل التي ستحدد النجاح في هذا العام المحوري.

أرباح قياسية

من جهة أخرى، حقق المستثمرون في العقارات في دبي أرباحاً قياسية بلغت نحو 60 مليار درهم من سوق إعادة البيع بالإمارة العام الماضي.

وأظهر تقرير أصدرته شركة «FÄM العقارية»، أن السوق الثانوية حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 59.7 مليار درهم في عام 2024، وهو ما يمثل 32% من إجمالي قيمة إعادة البيع الأعلى على الإطلاق في دبي والتي بلغت 188.1 مليار درهم العام 2024.

وفي إطار التأكيد على القيمة المرتفعة للاستثمار في العقارات في دبي وجاذبيتها العالمية، ارتفعت أرباح إعادة البيع الإجمالية العام الماضي 34% مقارنة بعام 2023، لتكمل بذلك قفزة هائلة بنحو 1300% على مدى السنوات الخمس الماضية.

نخلة جميرا

وأظهرت بيانات من DXBinteract تغطي 136 منطقة في جميع أنحاء دبي، أن أعلى مبلغ من مكاسب رأس المال 6.48 مليارات درهم، تم تحقيقه في نخلة جميرا.

كما ظهرت مناطق سكنية بارزة مثل دبي مارينا ودبي هيلز استيت ووسط مدينة دبي والخليج التجاري في المراكز العشرة الأولى من حيث مكاسب رأس المال السنوية.

وكذلك كانت قرية جميرا الدائرية، التي كانت أيضاً المنطقة الأفضل أداءً لمبيعات مطوري العقارات الجاهزة في عام 2024، واحتلت المرتبة الثانية بعد دبي مارينا في إجمالي معاملات إعادة البيع.

مرونة

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «FÄM العقارية»: «إن مكاسب رأس المال الكبيرة التي حققها المستثمرون تؤكد ديناميكية السوق وفعالية إطارنا التنظيمي، الذي تديره حكومة حكيمة».

وأضاف إننا نتوقع أن تشجع هذه الأرباح إعادة الاستثمار وتجذب رأس مال جديداً، حيث يدرك المستثمرون المرونة والإمكانات طويلة الأجل لسوقنا.

وتعكس أرقام إعادة البيع الإجمالية القياسية لعام 2024، والتي ارتفعت 21 % في القيمة وبنحو 14 % في الحجم إلى 61.100 معاملة على أساس سنوي، تحول المشترين إلى المنازل الجاهزة، وانجذاب المستثمرين إلى عائدات الإيجار المرتفعة، وترقيات البنية التحتية التي تزيد من جاذبية العقارات.

عام قياسي

وكان عام 2024 قياسياً على الإطلاق للعقارات في دبي، مع نمو سنوي في كل قطاع عقاري، توج بارتفاع 42 % على أساس سنوي في الحجم الإجمالي لمبيعات الشقق، مع 141.168 معاملة بقيمة 260.6 مليار درهم.

وارتفعت مبيعات الفلل 21.1 % إلى 30.938 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، وارتفعت معاملات العقارات التجارية 10.1 % في الحجم إلى 4.304 وحدات بقيمة 9.7 مليارات درهم، في حين تم بيع 4.352 قطعة أرض بقيمة 86.5 مليار درهم، بزيادة 2.6 %.

أفضل 10 مناطق لمكاسب رأس المال 2024

نخلة جميرا

6.48 مليارات درهم

دبي مارينا

4.26 مليارات درهم

دبي هيلز استيت

3.61 مليارات درهم

الثنية الخامسة

3.18 مليارات درهم

وسط مدينة دبي

3.18 مليارات درهم

إميريتس ليفنج

2.45 مليار درهم

الخليج التجاري

2.33 مليار درهم

قرية جميرا الدائرية

2.20 مليار درهم

المركاض

2.09 مليار درهم

وادي الصفا 5

1.77 مليار درهم