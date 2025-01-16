دبي للاستثمار تطلق «أصايل أفنيو» بـ400 مليون

أعلنت دبي للاستثمار إطلاق مشروع «أصايل أفنيو»، ضمن مشروع «تلال مردف» في منطقة مردف بدبي، والذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري.

يضم مشروع «أصايل أفنيو» 193 وحدة سكنية، تقدم مجموعة متنوعة من الشقق بإجمالي استثمار 400 مليون درهم. من المقرر أن يبدأ العمل في بناء المشروع بالربع الثاني من عام 2025، مع تحديد موعد الانتهاء في الربع الثاني من عام 2027.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة «دبي للاستثمار العقاري»: «يعكس هذا التجمع الجديد رؤية تلال مردف، حيث يركز على التكامل الأخضر وأنماط الحياة المتوازنة، لتلبية الطلب المتزايد على خيارات سكنية متميزة في دبي».

ويضم مشروع «تلال مردف» مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية ومحال التجزئة المنتشرة على مساحة 3.9 ملايين قدم مربعة، وتتنوع وحدات المشروع بين فئة الاستوديو، وشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبليكس، ويضم فندقاً من فئة 4 نجوم، ويتألف من 116 غرفة، و134 شقة فندقية، ومستشفى يوفر 230 سريراً.