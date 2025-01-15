«ميدان» تمنح عقداً بـ 529 مليون درهم ضمن مشروع «نايا في ديستريكت ون»

أعلنت «ميدان»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن منحها عقداً بقيمة 529 مليون درهم إلى شركة «بهاتيا للمقاولات العامة»، وذلك لأعمال بناء مشروع «نايا في ديستريكت ون». ويقع المشروع السكني، الذي يستلهم أجواءه من حياة المنتجعات، في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم؛ ويوفر لقاطنيه فرصة فريدة من نوعها لعيش حياة وسط بيئة هادئة بجوار البحيرة الكريستالية.

ويضم مشروع «نايا في ديستريكت ون»، والمتوقع اكتماله في الربع الثالث من 2027، ثلاثة أبراج سكنية تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء؛ وتضم بمجملها 456 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و2 و3 و4 غرف نوم وفلل اللاجون. وستتولى «بهاتيا للمقاولات العامة»، وهي شركة مقاولات مستقلة حائزة على جوائز وتتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً في المنطقة، تشييد الأبراج 1 (أرضي + 20 طابقاً) و2 (أرضي + 12 طابقاً) و3 (أرضي + 16 طابقاً)، بالإضافة إلى المرافق العامة المخصصة للسكان.

تجربة راقية

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: «يرسي مشروع «نايا في ديستريكت ون» معياراً جديداً للمشاريع السكنية في الإمارات بفضل تصميمه المتطور ومرافقه المتميزة، كما يتيح لقاطنيه فرصة رائعة للتواصل مع الطبيعة وخوض تجربة عيش راقية أقرب إلى حياة المنتجعات. ويسرنا التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة «بهاتيا للمقاولات العامة» لتجسيد رؤيتنا لهذا المشروع على أرض الواقع، وإثراء المشهد العقاري النابض لمدينة دبي».

معايير الجودة

وقال أجاي بهاتيا، رئيس مجلس إدارة شركة «بهاتيا للمقاولات العامة»: «يسرنا التعاون مع «دبي القابضة للعقارات» وتقديم خبراتنا وابتكاراتنا لبناء مشروع «نايا في ديستريكت ون». ويرتكز نهجنا التعاوني في تنفيذ هذا المشروع على الثقة المتبادلة، وسنحرص على تسليمه وفق الجدول الزمني المقرر مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة. معاً، نحن لا نبني مشروعاً فحسب، بل نُحيي رؤيتنا المشتركة للتميز».

رفاهية إسكان

ويركز مشروع «نايا في دستركت ون» في صدارة أولوياته على رفاهية السكان عبر توفير مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة، وملاعب رياضية، ومساحات خضراء واسعة، وردهة ضيافة مميزة على السطح.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بمناطق لعب ومسابح مخصصة للأطفال. ويمكن لقاطني المشروع أيضاً الوصول مباشرة إلى البحيرة الكريستالية التي تمتد على مساحة 35 هكتاراً وشواطئها، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية مثل التجديف بقوارب الكاياك والتجديف وقوفاً على الألواح. ويقع مشروع «نايا في دستركت ون» على بعد 4 كيلومترات من قلب وسط مدينة دبي، ويبعد 10 دقائق عن مضمار ميدان، و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

وجهة شاملة

ويعتبر «الحي الأول» (ديستريكت ون) وجهة شاملة متعددة الأغراض تجمع بين الرفاهية والطبيعة والأناقة ويتميز بسهولة الوصول إليه، ويضم مرافق حديثة ومنازل فاخرة في وسط واحد من أبرز مواقع المدينة. وتم تصميم «الحي الأول» (ديستريكت ون) ليدعم الأنشطة الداخلية والخارجية، حيث تم تخصيص 60٪ من مساحاته للحدائق الخضراء المفتوحة، ويتضمن أكثر من 8 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى 14 كيلومتراً من المساحات السكنية على الشاطئ.