«دبي للسلع المتعددة» و«ريت ديفيلوبمنت» يكشفان عن برج كريبتو ضمن أبراج بحيرات جميرا

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع شركة ريت ديفيلوبمنت، عن إطلاق برج كريبتو، المشروع الأيقوني المميز في أبراج بحيرات جميرا، حيث يدعم المشروع المكون من 17 طابقاً المجتمع المتنامي في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضم شركات متخصصة في البلوك تشين، والتمويل اللا مركزي (DeFi)، والويب 3، ما يعزز مكانة المركز وجهة عالمية للابتكار والتقنيات المتقدمة.

وإضافة إلى المقر الحالي لمركز كريبتو التابع للمركز في برج أبتاون، سيوفر البرج الجديد مساحة متقدمة تضاف إلى النظام البيئي لمركز دبي للسلع المتعددة تشجع على الابتكار والتعاون وازدهار الأعمال داخل مركز دبي للسلع المتعددة.

بنية تحتية فائقة

وسيتضمن برج كريبتو بنية تحتية فائقة التطور وأحدث المرافق، مدمجة بسلاسة مع حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي مدعومة من منصة Chatoshi.ai وسيتألف البرج، الذي تزيد مساحته القابلة للتأجير على 150 ألف قدم مربع، من تسعة طوابق من المكاتب المتطورة المصممة خصيصاً للشركات الناشئة والكبرى في مجال الكريبتو.

وستخصص 3 طوابق إضافية لدعم حاضنات البلوك تشين وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار، في حين سيخصص طابق كامل لابتكارات الذكاء الاصطناعي المدعومة من Chatoshi.ai.

وسيعتمد البرج على تقنية البلوك تشين لتسهيل تفاعلات المستأجرين وإتمام معاملاتهم عبر آليات التصويت الإلكتروني القائمة على تقنية سلسلة البلوك تشين، والموارد المشتركة، والعقود الذكية، وغيرها من الخدمات الآلية. وبذلك، سيعزز البرج مستوى الثقة والشفافية بشكل ملحوظ ويقلل الأعباء الإدارية، ما يرسي معياراً جديداً في آليات اتخاذ القرارات والإدارة المجتمعية.

مستقبل الويب 3

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعد برج كريبتو مشروعاً رائداً يجمع بين تقنيات البلوك تشين والويب 3 والعقارات، بمساحة قابلة للتأجير تزيد على 150 ألف قدم مربع. وسيقدم البرج باقة من المرافق والخدمات المتطورة لأعضاء المركز تشمل 9 طوابق مخصصة للمكاتب، و3 طوابق لحاضنات البلوك تشين، وطابقاً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نادٍ للكريبتو، ومتجر لبيع سبائك الذهب، ومنطقة تخزين آمنة. ويعتبر إطلاق برج كريبتو تجسيداً واقعياً لمستقبل الويب 3، حيث تضمن تقنية البلوك تشين الشفافية وحقوق الملكية، كما يؤكد عزمنا مواصلة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار».

وسيشتمل المشروع على مساحة داخلية للفعاليات تبلغ 10 آلاف قدم مربع، إضافة إلى مساحة خارجية 3500 قدم مربع مخصصة لفعاليات الكريبتو والبلوك تشين. وستتضمن الطوابق الثلاثة العليا نادياً حصرياً للكريبتو بمساحة 30 ألف قدم مربع، يوفر وسائل تواصل وترفيه فاخرة، ومصمم لتعزيز التعاون والتواصل رفيع المستوى داخل مجتمع البلوك تشين.

مزايا فاخرة

بالإضافة إلى المرافق الأساسية المتاحة، سيشتمل برج كريبتو على مزايا فاخرة مثل صالة عرض فنية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومتجر لبيع سبائك الذهب، ووكالة لبيع السيارات الفاخرة، ومنطقة تخزين آمنة مخصصة توفر مساحة 5000 قدم مربع لحفظ المقتنيات الثمينة، بما في ذلك الذهب والنقود والمحافظ الباردة. وعليه، سيرسي المشروع متعدد الوظائف معياراً جديداً لدمج التكنولوجيا والتمويل ونمط الحياة في حيز واحد، ما يخلق بيئة سلسة وآمنة لكبرى الشركات العاملة في مجال العملات الكريبتو على مستوى العالم.

مركز حيوي

وقالت بريندا ستراتون، مديرة الاتصالات في شركة ريت ديفيلوبمنت: «نسعى من خلال دمج تقنية البلوك تشين مع البناء الفعلي في مركز دبي للسلع المتعددة إلى إنشاء برج يعمل كمركز حيوي لمجتمع الكريبتو. وتسجل جميع النفقات على سلسلة البلوك تشين، الأمر الذي يضع مستوى جديداً للشفافية في هذا القطاع».

وتقود شركة ريت ديفيلوبمنت، المشهورة بدمج التكنولوجيا المتطورة والاستدامة في مجال العقارات، المشروع الاستثنائي. ومن المتوقع إنجاز بنائه بحلول الربع الأول من 2027، على أن تبدأ العمليات التشغيلية الكاملة عقب ذلك بفترة وجيزة.