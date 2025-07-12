إطلاق «أبراج خور عجمان» باستثمارات 1.5 مليار درهم

شهدت دبي إطلاق مشروع ــ «أبراج خور عجمان» باستثمارات تصل 1.5 مليار درهم، وكشفت مجموعة بارك عن إطلاق المشروع بالتوازي مع افتتاح مكتب جديد لها في دولة الإمارات في دبي، ليشكل هذا الإعلان المزدوج جهداً استراتيجياً لربط المنظومتين العقاريتين في عجمان ودبي، وتوسيع نطاق حضور الشركة في المنطقة.

ومن المقرر أن يصبح المكتب الجديد في دبي مركزاً محورياً لعلاقات المستثمرين وخدمة العملاء وتطوير الأعمال. وتسعى مجموعة بارك إلى استخدام هذا المقر لتعميق الشراكات وخلق منصة أكثر مرونة لاقتناص الفرص ضمن القطاع العقاري الديناميكي في دولة الإمارات.

ومشروع «أبراج خور عجمان» ــ أول مشروع تطوير عقاري من عجمان يتم طرحه في دبي. ويمثل هذا المشروع أكثر من مجرد وحدات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية؛ بل يجسد تحولاً نحو التعاون الإقليمي، ويوفر للمستثمرين والمشترين أسلوب حياة فاخر بقيمة لا تضاهى.

وتتعاون مجموعة بارك مع شركة «جي جا العقارية»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري في عجمان، حيث تُعرف «جي جا العقارية» بخبرتها المحلية العميقة وسجلها الحافل الذي يشمل أكثر من 15 مشروعاً ناجحاً و25 مشروعاً جارياً. وكموزع حصري ومسؤول عن التسويق، تتولى مجموعة بارك قيادة تموضع المشروع في السوق الإماراتية.

وقال محمد سعيد مرزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بارك: «أبراج خور عجمان ليست مجرد مشروع تطوير عقاري — بل هي رمز للوحدة الإقليمية والفرص المشتركة. ونحن فخورون بالتعاون مع شركة جي جا العقارية لإحياء هذا المشروع الفريد.»

كما أضاف علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة جي جا العقارية: «شراكتنا مع مجموعة بارك تمهد الطريق لسردية جديدة في قطاع العقارات في دولة الإمارات. ونعتقد أن هذا المشروع سيوفر قيمة كبيرة للمستثمرين ويعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية في عجمان.»

ومع تزايد الطلب على المساكن وسعي المشترين وراء الفخامة بأسعار مناسبة، من الممكن أن تصبح «أبراج خور عجمان» نموذجاً يحتذى به للتعاون المستقبلي بين الإمارات الكبرى والصغرى. وبفضل أسعارها التنافسية، وخطط الدفع المرنة، وموقعها الاستراتيجي، من المتوقع أن يستقطب المشروع اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين.