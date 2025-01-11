أداء قياسي لعقارات دبي في 2024 مدفوعاً بانتعاش الطلب

كشفت بيوت، البوابة العقارية الرائدة، عن تقريرها الشامل حول أكثر المناطق العقارية طلباً في دبي لعام 2024 ويُظهر التقرير ارتفاعاً مستمراً في أسعار العقارات في المناطق الأكثر طلباً، مدفوعاً بالطلب المتزايد، واستقرار الإمدادات من المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى جاذبية دبي المتنامية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الذين تجذبهم الآفاق الاقتصادية الواعدة والسياسات الضريبية المواتية للإمارة.

وأظهرت بيانات بيوت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الشقق والفلل في أبرز أحياء دبي، مع تسجيل منطقة المرابع العربية زيادة ملحوظة في أسعار الفلل بنسبة وصلت إلى 56% موضحاً أن المشترين والمستثمرين الباحثين عن العقارات ذات الأسعار المنخفضة أبدوا اهتماماً متزايداً بمناطق مثل واحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، وداماك هيلز،2 ودبي لاند. أما بالنسبة للعقارات متوسطة الأسعار، فتركز اهتمام المشترين على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، ومنطقة الخليج التجاري، والفرجان، والينابيع. وفيما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد فضل المستثمرون مناطق مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ودبي هيلز استيت، وداماك هيلز.

وشهدت المناطق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 26%، بينما تجاوزت زيادة أسعار الفلل حاجز 100%، مع تسجيل منطقة دبي لاند أكبر نسبة ارتفاع نتيجة الطلب المتزايد على الفلل والأراضي السكنية ذات الأسعار المناسبة.

عقارات متوسطة

وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المتوسطة والمعتدلة، تراوحت الزيادة في أسعار الشقق والفلل بين 7% و 40%. وشهدت أبراج بحيرات الجميرا أعلى نسبة تغيرات على الأسعار، حيث تم تسعير الوحدات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، لمواكبة الطلب المتزايد على الشقق الواقعة في المواقع المركزية. وسجل سوق العقارات الفاخرة زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 7% و31%، مع تحقيق دبي هيلز استيت أعلى معدلات الارتفاع.

معاملات البيع

ووفقاً لبيانات معاملات دبي التي أصدرتها بيوت، والمستندة إلى تحليل دقيق للمعلومات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل ما يتجاوز 180 ألف معاملة بيع عقارية في عام 2024، بقيمة إجمالية فاقت 522 مليار درهم إماراتي. وشملت المعاملات الجاهزة أكثر من 71 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 294 مليار درهم، بينما سجلت المعاملات للعقارات على الخارطة أكثر من 109.5 آلاف صفقة بقيمة جاوزت 228 مليار درهم.

وحققت الشقق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز، وليوان، أعلى عائد على الاستثمار، حيث تراوح العائد بين 9% و11%. وفي المجمعات المتوسطة مثل ليفينغ ليجيندز، وموتور سيتي، والفرجان، بلغت نسب العائد على الاستثمار أكثر من 8.7%. أما الشقق الفاخرة في مناطق مثل الصفوح، وجرين كوميونيتي، والبراري، فقد سجلت عوائد إيجارية تراوحت بين 7% و9%.

وبالنسبة للفلل، جاءت مدينة دبي الصناعية، والمدينة العالمية، وداماك هيلز،2 في صدارة المناطق ذات الأسعار المنخفضة بعائدات استثمارية تجاوزت 6%. بينما قدمت مجتمعات الفلل متوسطة المستوى، مثل جميرا فيليج سيركل، والفرجان، وجميرا فيليج تراينجل، عوائد تراوحت بين 6% و8%. أما مجتمعات الفلل الفاخرة، مثل المدينة المستدامة، والبراري، وتلال الغاف، فقد سجلت عائداً على الاستثمار تجاوز 6%.

اتجاهات التأجير

وأظهرت بيانات بيوت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجار عبر مختلف القطاعات. حيث ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 48%، مع تسجيل أعلى زيادة في الشقق المكونة من غرفتي نوم في ديرة. أما الشقق متوسطة المستوى، فشهدت زيادة في الإيجارات بنسبة تصل إلى 41%، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات في المواقع المركزية، وخصوصاً في أبراج بحيرات جميرا، وفي قطاع الشقق الفاخرة، تراوح نمو الإيجارات بين 5% و25%.

وسجلت أسعار إيجارات الفلل نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 44%. وشهد سوق إيجارات الفلل متوسطة المستوى زيادات بنسبة تصل إلى 45%، خاصة للوحدات المكونة من 4 غرف نوم في منطقة تاون سكوير، مع تزايد الإقبال على العقارات في الضواحي والمجتمعات المستدامة. وفي قطاع الفلل الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنحو 60%، مدفوعة بالطلب غير المسبوق، حيث سجلت منطقة جميرا أعلى نسبة زيادة في الوحدات الأكبر حجماً المكونة من 6 غرف نوم.

وشملت المناطق الأكثر شعبية للإيجار بأسعار منخفضة كلاً من ديرة، وبر دبي للشقق، وداماك هيلز،2 ومردف للفلل. وفي سوق العقارات المتوسطة، برزت قرية جميرا الدائرية، ومنطقة الخليج التجاري، كوجهات رئيسية لإيجارات الشقق، بينما كانت قرية جميرا الدائرية، وتاون سكوير، الخيارين المفضلين لإيجارات الفلل. أما في قطاع العقارات الفاخرة، فقد حافظت دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، على مكانتهما كأفضل المواقع للشقق، في حين تصدرت دبي هيلز استيت، والبرشاء، سوق تأجير الفلل الفاخرة.

وسجلت أسعار الإيجارات في المناطق ذات الأسعار المنخفضة زيادة تراوحت بين 5% و19%، بينما سجلت العقارات في الفئات المتوسطة والفاخرة ارتفاعات بنحو 16%.

سياسات داعمة

ويعود نمو سوق العقارات في دبي إلى مزيج من السياسات الحكومية الداعمة، والاقتصاد المزدهر، والاهتمام العالمي المتزايد من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية. كما ساهم تركيز دبي على التطورات المستدامة والتقنيات المتقدمة في تعزيز جاذبيتها. وتوفر شريحة العقارات الفاخرة، والإسكان بأسعار منخفضة، والمشاريع قيد الإنشاء ذات الطلب المرتفع فرصاً استثمارية واعدة، مع عائدات إيجارية قوية وإمكانات كبيرة لنمو رأس المال على المدى الطويل. هذه الديناميكية تجعل دبي وجهة رئيسية للاستثمارات العقارية المتنوعة.

أرقام قياسية

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يشهد سوق العقارات في دبي فترة غير مسبوقة من النشاط والازدهار، مدفوعاً بزيادة الطلب على العقارات الفاخرة والمتميزة. برزت مناطق مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت لتسجل أرقاماً قياسية جديدة، حيث استقطبت مشترين من أوروبا وآسيا بحثاً عن منازل تجمع بين الرفاهية والموقع المتميز. في الوقت ذاته، جذبت المناطق الناشئة مثل دبي ساوث ودبي كريك هاربور اهتماماً متزايداً، مدعوماً بتطوير البنية التحتية والمواقع الاستراتيجية التي توفرها هذه المناطق.

وأضاف: مع التوقعات بأن يتجاوز عدد المقيمين الأجانب في دبي حاجز 4 ملايين خلال 2025، فإن الطلب المتزايد على السكن سيستمر في تحقيق زخم قوي. هذا النمو لا يقتصر على دعم القطاع العقاري فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً واسعة للفرص الاستثمارية، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للحياة العصرية والاستثمار طويل الأجل. نحن على يقين بأن السنوات المقبلة ستعيد صياغة ملامح السوق العقاري في دبي، بفضل الابتكار المستمر والرؤية الطموحة للإمارة.