«جميرا» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلنت جميرا، الشركة العالمية في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن تعيين توماس ماير رئيساً تنفيذياً جديداً لها. وسيتولى مسؤولية قيادة العلامة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، تماشياً مع استراتيجية «مهمة جميرا 2030». وقال توماس ماير: «لطالما أرست جميرا معايير جديدة في مجال الضيافة الفاخرة، وأظهرت التزاماً راسخاً بتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

ونتطلع إلى تحقيق رؤيتنا بأن تكون علامة جميرا من أقوى علامات الضيافة الفاخرة حضوراً وأكثرها تميزاً على مستوى العالم». وتماشياً مع رؤيتها للتوسع عالمياً، كشفت جميرا أخيراً عن العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بما في ذلك الوجهتين الجديدتين في أفريقيا، ومنتجع «جميرا البحر الأحمر» في المملكة العربية السعودية، ومنتجع «جميرا مرسى العرب» في الإمارات، وفندق «جميرا لو ريتشموند» في جنيف بسويسرا. وتدير جميرا اليوم محفظة تضم 30 فندقاً عالمياً.