3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.9 مليارات درهم، تمت عبر 1427 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1233 مبايعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، منها 84 مبايعة لأراضٍ، و980 مبايعة لوحدات سكنية، و169 مبايعة لمبانٍ. وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة البدع بقيمة 101 مليون درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة المدينة العالمية بقيمة 82 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «آفا آت بالم جميرا باي أمنيات» بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 512 مليون درهم تمت عبر 172 معاملة، منها 32 رهناً لأراضٍ، و114 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 60 مليون درهم.