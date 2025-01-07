«عزيزي» تنجز 19 مشروعاً وتخطط لاستكمال 25 مبنى في 2025

حققت عزيزي للتطوير العقاري، إنجازات غير مسبوقة في عام 2024، حيث أعلنت عن تسليم آلاف الوحدات السكنية في 19 مشروعاً، تماشياً مع خططها المعلنة في عام 2023. فيما تهدف الشركة إلى استكمال 6,979 وحدة إضافية ضمن 25 مشروعاً جديداً بحلول عام 2025.

كما سجلت عزيزي بيع 10,229 وحدة ما يمثل زيادة بنسبة 15.8% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي قيمة مبيعات تجاوزت 10 مليارات درهم. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام الشركة بتقديم منازل استثنائية وعالية الجودة، وتلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وتمكنت الشركة من تطوير أكثر من 8.4 ملايين قدم مربعة من المساحات المبنية عبر 316 طابقاً في دبي خلال العام الماضي. وقد شمل ذلك صب 387,329 متراً مكعباً من الخرسانة، وإنجاز أكثر من 43.6 مليون ساعة عمل.

وقد شهدت عزيزي خلال عام 2024 تحقيق إنجازات نوعيّة بارزة وإطلاق مشاريع جديدة ضمن محفظتها المتنوعة. وشمل ذلك وضع حجر الأساس لبرج عزيزي، الذي يُعد ثاني أطول برج في العالم عند اكتماله، بالإضافة إلى التقدم السريع في مشروع «عزيزي فينيس»، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من مدينة البندقية في دبي الجنوب.

كما شهد العام تطورات كبيرة في المرحلة الرابعة من مشروع «ريفييرا»، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسية في مدينة محمد بن راشد، والذي يشهد طلباً كبيراً، بالإضافة إلى مشاريع «كريك فيوز 3» في مدينة دبي الطبية، و«فيستا» في مدينة دبي للاستديوهات، وعنبر في الفرجان، وغير ذلك من المشاريع المميزة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: «لقد شهد هذا العام إنجازات فريدة لعزيزي للتطوير العقاري، حيث تخطينا مبيعات 10,000 وحدة وأكملنا تسليم 19 مشروعاً، ما يعكس التزامنا الراسخ بمعايير الجودة والتميز. نحن نسعى جاهدين لتحقيق رؤية متكاملة تثري حياة عملائنا، وتسهم في دعم مسيرة دبي التنموية. أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشركائنا ومساهمينا على دعمهم وثقتهم، التي كانت أساس نجاحنا. ومع تطلعنا للعام 2025، نؤكد عزمنا على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضيف بصمة واضحة إلى أفق دبي المميز».