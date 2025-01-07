المعرض العقاري التركي «آي بي إس» ينطلق في دبي 14 أبريل

يسلط معرض آي بي إس IPS «المنصة العالمية الرائدة للمتخصصين في مجال العقارات»، الضوء على ازدهار السوق العقاري في تركيا، وذلك من خلال «المعرض العقاري التركي في IPS»، ضمن فعاليات دورته الحادية والعشرين التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

يستقطب المعرض العقاري التركي في IPS كبار المطورين الأتراك من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون والحضور بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في تركيا، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار.

ويقدم المعرض فرصة فريدة للزوار والعارضين والمستثمرين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في تركيا وبحث سبل التعاون المحتملة، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب والرؤى حول الاتجاهات الجديدة التي تشكل قطاع العقارات وسط التطورات العالمية والإقليمية.

شهد سوق العقارات التركي تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثراً بالتحولات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتغير معنويات المستثمرين. ورغم ذلك تشير التوقعات إلى نمو سوق العقارات التركي ليبلغ نحو 428.92 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.70% خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2032.

تواصل الحكومة التركية تقديم حوافز لجذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من البرامج والمبادرات، ومنها برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، الذي يمنح الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل. وتتمتع تركيا بطبيعة خلابة ومناخ معتدل ومتوسط ملائم للعيش على مدار العام، فضلاً عن التوجه والتركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة وتقنيات المنازل الذكية.