19275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024

حقق نشاط البناء في أبوظبي نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2024، حيث شهدت الإمارة إنجاز نحو 19 ألفا و275 مبنى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شاملة الانتهاء من إنشاءات البناء الجديد، والتعديل، والإضافات، في مناطق الإمارة كافة.

واستنادا إلى البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء في أبوظبي، توزعت المباني بواقع 17 ألفا و394 مبنى جديدا في كل من أبوظبي والعين والظفرة، فيما تم الانتهاء من إضافات في 733 مبنى خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تعديل 1148 مبنى آخر.

وبلغ إجمالي رخص البناء التي أصدرتها الإمارة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، نحو 6677 رخصة، منها 4732 رخصة بناء جديد، و1518 رخصة تعديل، بالإضافة إلى إصدار 427 رخصة للإضافات.

ونالت الرخص السكنية النصيب الأكبر من الإجمالي، حيث تم إصدار 3722 رخصة بناء سكني، تليها تراخيص البناء التجاري بـ 1596 رخصة حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توزعت الرخص الأخرى بين الغرض الصناعي بـ 435 رخصة، وبناء مرافق عامة بـ 587 رخصة، بالإضافة إلى 169 رخصة بناء زراعي وأخرى بـ 168 رخصة.

وتفصيلا حول نشاط البناء في الإمارة، تصدرت مدينة أبوظبي المشهد بعد الانتهاء من إنجاز 13 ألفا و860 مبنى من يناير 2024 حتى نهاية سبتمبر، معظمها من فئة "بناء جديد"، فيما أصدرت المدينة 4780 رخصة جديدة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.

وبلغ عدد المباني المنجزة في مدينة العين نحو 4906 مبنى، من بينها 4329 بناء جديدا، بينما أصدرت العين 1508 رخصة جديدة خلال الفترة ذاتها.

واستنادا إلى البيانات الصادرة، تم إنجاز 509 مبنى جديدا في الظفرة معظمها خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما تم إصدار 389 رخصة.