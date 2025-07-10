3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 3.6 مليارات درهم تمت عبر 1264 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1102 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 130 مبايعة لأراضٍ، و948 مبايعة لوحدات سكنية و24 مبايعة لمبان.



وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 120 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ألبا ريزيدينسيز باي أمنيات» بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 594 مليون درهم تمت عبر 136 معاملة، منها 36 رهناً لأرض، و93 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 44 مليون درهم.