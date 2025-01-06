للعام الثاني على التوالي.. دبي تحلّق في مؤشر «قوة المدن العالمي»

حافظت دبي للسنة الثانية على التوالي أن تكون المدينة الشرق أوسطية، التي تحقق المركز الثامن عالمياً، والأول إقليمياً في مؤشر «قوة المدن العالمي 2024» الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية.

وحققت دبي 1177.7 نقطة في المؤشر عبر 6 فئات شملت: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وقابلية العيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.

وفي فئة الاقتصاد جاءت دبي في المركز الـ15 عالمياً، حيث حققت 243.2 نقطة، وفي فئة البحث والتطوير جاءت الإمارة في المركز الـ32 عالمياً، محققة 38.9 نقطة، بينما في فئة التفاعل الثقافي جاءت دبي في المركز الـ5 عالمياً، محققة 225.1 نقطة، وفي فئة قابلية العيش جاءت الإمارة في المركز الـ25، محققة 345.2 نقطة، وفي فئة البيئة جاءت دبي في المركز الـ43 عالمياً، محققة 114.5 نقطة، وفي إمكانية الوصول جاءت في المركز الـ 4 عالمياً، محققة 210.8 نقاط. ووفقاً للتقرير الصادر عن المؤسسة فإن دبي في مؤشر الاقتصاد حققت نمواً ملحوظاً، مما أدى إلى ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الـ15 عالمياً، وذلك بسبب التطورات الكبيرة، التي حققتها الإمارة في إجمالي التوظيف، وتنوع خيارات مكان العمل، إذ إنها احتلت المرتبة الثانية في تنوع خيارات أماكن العمل بعد لندن.

وفي مؤشر البحث والتطوير أشار التقرير إلى أن دبي حققت مكاسب كبيرة فيه أيضاً، حيث قفزت من المركز 39 إلى المركز 32 عالمياً، متفوقة على مدن عالمية مثل «أمستردام» و«هلنسكي»، كما أوضح التقرير أن دبي حققت المركز الخامس عالمياً في عدد الشركات الناشئة، متفوقة على لوس أنجليس وطوكيو، بينما في مؤشر التفاعل الثقافي جاءت دبي في المركز الـ5 عالمياً، بسبب بيئتها الثقافية المتنوعة، والفعاليات والمعارض الدولية،التي تستضيفها على مدار العام.

كما أفصح التقرير عن تطور ترتيب دبي، من منظور المديرين التنفيذيين للشركات، حيث ارتقت إلى المرتبة الـ9 من المرتبة الـ15، بسبب تقييمات المديرين التنفيذيين للشركات في تنوع خيارات مكان العمل، وإجمالي العمالة، وعدد الشركات الناشئة.

وارتقت دبي في المرتبة الرابعة من وجهة نظر العمال ذوي المهارات العالية، الذين يعملون على مستوى العالم، بينما حققت طوكيو قفزة كبيرة من المرتبة 17 العام الماضي إلى المرتبة 11، وشهدت باريس زيادة ملحوظة في مرونة أسلوب العمل، وارتقت دبي إلى المرتبة الثانية في تنوع خيارات مكان العمل.

واحتلت دبي المرتبة الـ28 من وجهة نظر السكان، الذين يعيشون ويعملون في المدينة، وفيما يتعلق بوجهة نظر السياح احتلت دبي المرتبة الخامسة بعد لندن وطوكيو وباريس ونيويورك، متفوقة على مدن مثل مدريد وموسكو وإسطنبول وأمستردام وبرلين.

1

إقليمياً و8 عالمياً في المؤشر للعام الثاني على التوالي

2

عالمياً في تنوع خيارات مكان العمل بدعم تطورات التوظيف

5

عالمياً في عدد الشركات الناشئة متفوقة على لوس أنجليس وطوكيو

5

عالمياً في وجهة نظر السياح متفوقة على مدريد وإسطنبول وأمستردام وبرلين

5

عالمياً في التفاعل الثقافي

9

عالمياً في تقييمات المديرين التنفيذيين في تنوع خيارات مكان العمل وعدد الشركات

7

مراكز قفزتها في مؤشر البحث والتطوير متفوقة على أمستردام وهلنسكي