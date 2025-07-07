5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 5 مليارات درهم، تمت عبر 1429 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1180 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 213 مبايعة لأراضٍ، و911 مبايعة لوحدات سكنية، و56 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة مركز دبي التجاري الأول بقيمة 350 مليون درهم، وكذلك قطعة أرض أخرى صناعية في منطقة مدينة دبي الصناعية بقيمة 192 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 762 مليون درهم، تمت عبر 193 معاملة، منها 43 رهناً لأراض، و121 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 56 هبة بقيمة 366 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن السوق العقاري في دبي سجل مبيعات استثنائية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي الأعلى الإطلاق بقيمة تجاوزت 326 مليار درهم، في ظل استمرار الزخم الكبير وارتفاع مستويات الطلب المحلي والأجنبي.

ويعكس الأداء القوي لسوق العقارات في دبي خلال النصف الأول استمرارية الزخم الإيجابي، الذي شهده القطاع في السنوات الماضية، ويؤكد جاذبية الإمارة للاستثمار العقاري.