إنجاز 5767 مبنى في أبوظبي بالربع الأول

شهدت إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري إنجاز 5767 مبنى شاملة الانتهاء من إنشاءات جديدة إلى جانب التعديل، والإضافات.

وكشفت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء- أبوظبي أن مدينة أبوظبي نالت النصيب الأكبر من البناء المنجز بعد الانتهاء من 3662 مبنى معظمها بناء جديد، تليها مدينة العين التي شهدت خلال الربع الأول إنجاز 1912 مبنى، فيما تم إنجاز 193 مبنى بمنطقة الظفرة.

وبلغ إجمالي تراخيص البناء التي تم إصدارها خلال الفترة ذاتها نحو 2423 رخصة جديدة، توزعت حسب الغرض من البناء، شاملة الاستخدامات التجارية، والصناعية، والسكنية، والزراعية، والمرافق العامة، وغيرها.

وسجلت الرخص السكنية النصيب الأكبر بعد إصدار 1284 رخصة، تليها رخص البناء التجارية بـ607 رخص، فيما تم تسجيل 282 رخصة بناء للمرافق العامة و148 رخصة بناء صناعي، إلى جانب إصدار 64 رخصة بناء للاستخدامات الزراعية، و38 رخصة بناء أخرى.

وفي ما يخص رخص البناء حسب المناطق، شهد الربع الأول من 2025 إصدار 1840 رخصة بناء في أبوظبي، موزعة بواقع 969 رخصة بناء سكني، و558 رخصة بناء تجاري، و147 للمرافق العامة و111 رخصة للأغراض الصناعية و32 زراعية و23 رخصة أخرى.

وشملت رخص البناء في أبوظبي، ترخيص 1226 مبنى جديداً، إلى جانب إصدار 86 رخصة للإضافات و528 رخصة تعديل بناء.

وسجلت مدينة العين 476 رخصة بناء جديدة خلال الفترة ذاتها، منها 273 رخصة بناء سكني و99 رخصة مرافق عامة، و42 رخصة بناء تجاري، و33 رخصة صناعية و15 زراعية و14 رخصة بناء أخرى، فيما توزعت الرخص على ترخيص 385 مبنى جديداً، وتعديل 67 مبنى آخر وترخيص 24 مبنى بغرض الإضافات.

وأصدرت منطقة الظفرة 107 رخص بناء وكان النصيب الأكبر للرخص السكنية بإصدار 42 رخصة تليها المرافق العامة بـ36 رخصة و17 رخصة بناء زراعي و7 رخص بناء تجاري و4 رخص زراعية، ورخصة واحدة أخرى وتم إصدار الرخص لـ96 مبنى جديداً، و6 مبانٍ للإضافات و5 رخص للتعديل.