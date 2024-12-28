دبي الجنوب للعقارات تنجز أولى مراحل «النبض الشاطئ»

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «النبض الشاطئ»، المجمع السكني الفاخر في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، وتشمل 251 وحدة سكنية، تتوزع بين فلل من ثلاث وأربع غرف نوم.

بالإضافة إلى فلل على الواجهة البحرية مكونة من خمس غرف نوم. ومن المتوقع بدء تسليم الوحدات قريباً، فيما من المقرر استكمال باقي مراحل المشروع في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للجدول الزمني المحدد.

ويضم المشروع 788 وحدة سكنية تتألف من فلل وتاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحات مبنية تتراوح بين 2600 إلى 4800 قدم مربعة للمساحة المعيشية. وتشتمل كل فيلا على غرفة نوم رئيسة وغرفة خادمة ومطبخ مغلق مجهز بالكامل وحديقة خاصة ومواقف سيارات مغطاة وغرف واسعة للمعيشة ومكتب، إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. كما يتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية اصطناعية، فضلاً عن حوض سباحة نصف أولمبي.

وتتميز مرافق المشروع بتصميمها المدروس، ما يضمن تقديم أسلوب حياة غني للسكان، وتشمل هذه المرافق نادي لياقة بدنية عصري، وصالة رياضية، وملعب تنس السكواش، وجدران تسلق، وصالة خاصة، وحديقة لليوغا، واستوديوهات للتمارين الرياضية.

بالإضافة إلى نادي أطفال وحديقة مائية. كما تشمل المرافق الإضافية مسبحاً للأطفال، وحدائق للتزلج، ومسارات للجري، وعدداً من المطاعم والمقاهي وسوبرماركت كبيراً، إلى جانب الكثير من المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة المخصصة لملعب تنس، وتنس الشاطئ، وتنس البادل.

الجداول الزمنية

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «يسعدنا إتمام المرحلة الأولى من مشروع النبض الشاطئ، وهو إنجاز يواكب التزامنا بتسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

يعكس هذا المشروع رؤيتنا في بناء مجتمعات سكنية نابضة بالحياة ومخططة بعناية، تقدم تجارب سكنية فريدة من نوعها، مع مزيج من التصميم العصري والمرافق الفاخرة، والاتصال السلس. نتطلع لإتمام المشروع بالكامل واستقبال السكان في منازلهم الجديدة، حيث يمكنهم الاستفادة من المنظومة المتكاملة للمنطقة السكنية بدبي الجنوب».

مرافق حيوية

وتعمل دبي الجنوب على الارتقاء بالمنطقة السكنية عبر العديد من المرافق الحيوية لتوفير الراحة للمقيمين. وتشمل هذه المرافق الحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة وهايبر ماركت بمساحة تصل إلى 50 ألف قدم مربعة. وتضم قائمة المرافق أيضاً مسجداً ومحطة وقود وطريقاً للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو، بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح مدرسة جيمس فاوندرز في أغسطس.

وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.