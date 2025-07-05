«نخيل» تطلق المرحلة الأخيرة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز»

أطلقت شركة «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، المرحلة الأخيرة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي، وذلك بعد نجاح بيع جميع الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية التي طُرحت سابقاً.

تتألف هذه المرحلة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» على الجزيرة «B»، من أربعة مبانٍ مميزة التصميم، على طراز معماري عصري، وتضم 257 وحدة سكنية حضرية، تتكون من شقق بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم.

بالإضافة إلى مسكن بنتهاوس، والذي يعتبر الوحيد من نوعه في مجموعة «باي غروف» بكاملها، ما يجعله فريداً من نوعه، ويقع في المرحلة الأخيرة من المشروع.

ويتميز مشروع «باي غروف ريزيدنسز» بإطلالات خلابة على أفق دبي، ويوفر بيئة سكنية نابضة بالحياة، مع وحدات سكنية ذات تصميم أنيق، توفر تجربة معيشة راقية. تم تصميم هذا المشروع كمجمع متكامل، بمساحات معيشة واسعة، تُعزز نمط الحياة، ويجمع بسلاسة بين الراحة والسهولة والتواصل.

وتعد جزر دبي وجهة بحرية خلابة، توفر موقعاً متميزاً، يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، من خلال المساحات المفتوحة والحدائق وملاعب الغولف المطلة على الخليج العربي. وتتألف جزر دبي من خمس جزر، بمساحة إجمالية تبلغ 18.6 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية، مع العديد من المنتجعات الفاخرة.