68.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة بالربع الثاني

كشفت بوابة «بروبرتي فايندر» أن مبيعات العقارات على الخارطة في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 68.8 مليار درهم، وبنمو سنوي 31% مقابل 52.6 مليار درهم في الربع الثاني 2024، ما يعكس الثقة القوية وطويلة الأمد عند الباحثين عن منزل والمستثمرين.

ومن حيث الحجم، شهد قطاع العقارات على المخطط نمواً بنسبة 16% وصولاً إلى 30.277 معاملة ليستأثر بنسبة 57% من إجمالي المعاملات في الربع الثاني.

وتعكس هذه الزيادة الإقبال المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين العالميين الذين يضعون ثقتهم في ارتفاع قيمة العقارات في دبي على المدى البعيد، والاستقرار التنظيمي للإمارة، وجاذبيتها العالمية.

وأكدت «بروبرتي فايندر» أن سوق العقارات في دبي سجل أقوى أداء ربعي في تاريخه على الإطلاق، حيث بلغت قيمة مبيعات الربع الثاني من العام الجاري 184.4 مليار درهم بنمو سنوي 49%، وذلك عبر 53.252 معاملة.

يأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالأداء القوي في الربع الأول، ليرسخ مكانة دبي بصفتها أحد أكثر أسواق العقارات مرونة وجاذبية في العالم، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

وجاء هذا النمو الاستثنائي نتيجة مستويات الطلب المرتفعة على كل من العقارات الجاهزة والمشاريع على المخطط، ما يسلط الضوء على الثقة المستمرة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وتفوقت شريحة العقارات الجاهزة على جميع التوقعات في الربع الثاني، حين سجل أعلى مستوياته الربعية على الإطلاق من حيث الحجم والقيمة. ومن المرجح أن سبب هذه الزيادة الكبيرة يعود إلى تنامي التوجه من الاستئجار إلى التملك، لا سيما في ظل أسعار الإيجارات المستمرة في الارتفاع والتي تدفع السكان نحو شراء منزل.

ووصل عدد المعاملات المسجلة في شريحة مبيعات العقارات الجاهزة إلى 22.975 معاملة بنمو 33% مقارنة بالربع الثاني 2024. وشهدت القيمة الإجمالية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 62% على أساس سنوي، محققة 115.5 مليار درهم قياساً بـ 71.3 مليار درهم في العام السابق بنمو نسبته 32% من حيث القيمة و15% من حيث الحجم قياساً بأعلى مستوى سجله السوق سابقاً.

وساهمت هذه الشريحة بنسبة 43% من إجمالي نشاط السوق، ما يعكس تحولاً واضحاً من الاستئجار إلى التملك، مع استمرار التوجه نحو الاستثمار والتملك على المدى الطويل مدفوعاً بأسعار الإيجارات المتصاعدة.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: ما يميز الإمارات باستمرار هو الحوكمة الاستباقية، التي تشمل صياغة السياسات بمرونة، وتحديث بروتوكولات الترخيص، وتشديد الرقابة على سلوك الوكلاء وإعلانات العقارات، وكل ذلك يسهم في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين وأداء القطاع القوي.

كما تظهر بياناتنا أن تنوع الخيارات في سوق العقارات اليوم، خصوصاً في الشقق والفيلات ووحدات التاون هاوس، يعبر عن منظومة سليمة ونشيطة، لا سيما في شريحتي الفلل والتاون هاوس التي لطالما عانت من قيود في العرض. ويدل التوازن بين الطلب والمخزون على استقرار السوق ونضجه، وليس على فائض في العرض.