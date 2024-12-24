«الاتحاد العقارية» تطلق «تكايا» بـ 2 مليار درهم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن وضع حجر الأساس لمشروعها «تكايا» في موتور سيتي، الذي تقدّر قيمته بنحو 2 مليار درهم.

وتعكس هذه الخطوة المهمة التزام الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية، إذ يَعد المشروع بتقديم تجارب معيشية استثنائية، وإرساء معايير جديدة لفئات المجتمع المتوسطة والعليا.

ويشكل مشروع «تكايا» علامة فارقة في مسيرة شركة الاتحاد العقارية، بما يتواءم مع طموح الشركة الكبير لتنويع محفظة مشاريعها العقارية. بإطلالة ساحرة على حلبة دبي أوتودروم، يمتد المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 436,175 قدماً مربعة ويصل ارتفاع واجهة البناء فيه إلى 560 متراً، ويضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 788 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الاستوديوهات إلى الوحدات بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس، تاونهاوس، وفلل، وبوليفارد تسوّق بطول 500 متر، يهدف إلى خلق بيئة مجتمعية نابضة بالحياة وتقديم تجربة تسوق استثنائية للسكان.

وتتضمن أساسات مشروع «تكايا» 995 دعامة أساس متوزعة على 99,000 متر مكعب من أعمال الحفر (الأعمال الأرضية)، بحدود تدعيمية يصل طولها إلى 500 متر. ومن المتوقع أن تنجز هذه الأعمال التأسيسية خلال ستة أشهر.

ويُعد مشروع «تكايا» ترجمة حقيقية لرؤية شركة الاتحاد العقارية، حيث يجمع بين المرافق العصرية، والمساحات الرحبة، معايير المعيشة العصرية الفاخرة لتقديم تجربة سكنية راقية.

وشهد حفل وضع حجر الأساس، الذي أقيم يوم 20 ديسمبر 2024، حضور محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وعبدالوهاب الحلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وسيف السركال، عضو مجلس الإدارة وعبدالرحمن شرف، عضو مجلس إدارة الشركة.