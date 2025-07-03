3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.2 مليارات درهم تمت عبر 1007 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 770 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 117 مبايعة أراضٍ، و620 مبايعة لوحدات سكنية و33 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض سكنية في منطقة الممزر بقيمة 107 ملايين درهم، كما بيعت قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 644 مليون درهم تمت عبر 174 معاملة، منها 44 رهناً لأراضٍ، و93 رهناً لوحدات سكنية، و37 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 63 هبة بقيمة 329 مليون درهم.