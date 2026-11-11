القطاع العقاري التجاري في دبي يواصل مسار النمو

يواصل القطاع العقاري التجاري في دبي ترسيخ مكانته كأحد أبرز المستفيدين من الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بالنمو المتسارع في أعداد الشركات الجديدة، وتوسع الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة.

وفي ظل محدودية المعروض من المكاتب الممتازة في بعض المناطق الحيوية، تتجه الشركات والمستثمرون بشكل متزايد نحو المشاريع التجارية الحديثة التي توفر بيئات عمل متطورة ومرافق متكاملة تلبي متطلبات الأعمال المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أعلنت «أريستا العقارية» عن إطلاق «إتش كيو إليت من أريستا»، في منطقة الفرجان بدبي، ويضم المشروع التجاري ذو الطابع الخاص 48 مكتباً من الفئة الممتازة، موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق مخصص للمرافق والخدمات، وتولى تصميم «إتش كيو» مكتب «جون آر هاريس» للهندسة المعمارية والتخطيط العام.

وقال ساجال جارج، الشريك المؤسس لشركة «أريستا العقارية»: «لطالما انطلقت رؤيتنا في أريستا من تطوير مشاريع تستجيب لتطلعات الناس إلى أساليب العيش والعمل والاستثمار في المستقبل.

ويجسد إتش كيو هذه الفلسفة من خلال وجهة تجارية ذات طابع خاص، تجمع بين التصميم المعماري المدروس والموقع الاستراتيجي ومعايير الفئة الممتازة.

ومع إتش كيو إليت، نمضي بهذه الرؤية قدماً عبر تقديم مفهوم تجاري مميز نعتزم اعتماده في مشاريع إتش كيو المستقبلية. وتعكس استثماراتنا المتواصلة في دولة الإمارات ثقتنا بالسوق على المدى الطويل، والتزامنا بتطوير مشاريع تحقق قيمة مستدامة».

وبأسعار تبدأ من 4 ملايين درهم، تضم «إتش كيو إليت» عدداً محدوداً من مساحات العمل الراقية ضمن «إتش كيو من أريستا»، ما يعزز طابعها الحصري داخل المشروع.

وتأتي المجموعة امتداداً لهوية «إتش كيو» القائمة، لتضيف بُعداً أكثر رقياً إلى مساحاته التجارية، مع الحفاظ على انتمائها إلى العلامة ذاتها.

ومن جانبه، قال موديت جاين، الشريك المؤسس لشركة «أريستا العقارية»: «تتطور بيئة العمل الحديثة، وتتطور معها توقعات الشركات وقادتها.

ومن خلال إتش كيو إليت، أردنا تجاوز النموذج التقليدي للمكاتب وتقديم مساحات عمل مكتملة التشطيبات والتجهيزات الداخلية، يتكامل فيها التصميم مع متطلبات الاستخدام.

وقد رُوعي في كل تفصيل تقديم تجربة تملك أكثر رقياً وكفاءة، بما يتيح للشركات التركيز على أولوياتها مع الحفاظ على جودة بيئة العمل.

وتعكس هذه المجموعة المحدودة ضمن إتش كيو قناعتنا بأن تميز المساحات التجارية الراقية ينبغي أن يقوم على التصميم المدروس والحصرية والغاية التي تخدمها، لا على الحجم وحده».



ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مواصلة «أريستا العقارية» أعمال الإنشاء في مختلف مشاريع محفظتها؛ إذ تتقدم الأعمال في «إتش كيو»، المقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2027، فيما قطع مشروع «وادي فيلاز من أريستا» شوطاً كبيراً نحو الإنجاز.