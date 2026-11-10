"ديسوزا القابضة" تكشف عن مخطط مدينة مستقبلية في الإمارات خلال "آيريس 2026"





كشفت شركة "ديسوزا القابضة - De Sousa Holdings LLC"، خلال مشاركتها في معرض العقارات والاستثمار الدولي "آيريس - IREIS 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عن مخطط رئيسي لتطوير مدينة مستقبلية في دولة الإمارات، وفق رؤية عمرانية تمتد على مدى 25 عاماً، وتشمل منظومة متكاملة للتخطيط الحضري والبنية التحتية والمرافق، مستلهمة عناصر التراث والهوية الإماراتية.

وقال المهندس المعماري إدغار جيرسون، مؤسس ورئيس الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة كشفت عن المخطط بعد 25 عاماً من العمل والتطوير، موضحاً أن المشروع يقوم على مفهوم "الربح من السعادة"، من خلال ربط العوائد الاقتصادية بجودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تضع سعادة السكان واحتياجاتهم في مقدمة أولوياتها، بما يضمن استمرارية النمو للأجيال المقبلة.

وأوضح أن المخطط صمم على هيئة ساعة، لتوفير نظام مبسط للاستدلال على المواقع والتنقل داخل المدينة، إذ يمكن للسكان والزوار تحديد وجهاتهم بالاعتماد على تقسيمات الساعة وأرقام المباني، دون الحاجة إلى أنظمة تحديد المواقع "GPS"، فيما تتجه الطرق المؤدية إلى مختلف المناطق نحو المركز.

وأشار إلى أن التصميم المعماري للمنطقة المركزية يستلهم رمزية الدرهم الإماراتي، الذي يحمل على أحد وجهيه صورة الدلة، وعلى الوجه الآخر الرقم "1"، وترجمت الشركة هذين الرمزين إلى معلمين رئيسيين، يتمثل الأول في برج على شكل الرقم "1"، والثاني في مبنى يجسد هيئة دلة القهوة العربية.

وأضاف أن البرج سيخصص للمراقبة وتوفير إطلالات بانورامية على أبوظبي، ومن المقرر تشييده على جزيرة مقابلة لكورنيش أبوظبي، بما يتيح للزوار مشاهدة المدينة والتعرف على مراحل نموها وتطورها العمراني والتاريخي، فيما سيضم مبنى الدلة فندقاً من فئة الخمس نجوم، صمم ليكون معلماً معمارياً مستوحى من تقاليد الضيافة الإماراتية.

ولفت إلى أن الدلة تتضمن سبعة فناجين ترمز إلى إمارات الدولة السبع، أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، في دلالة على وحدة الدولة، موضحاً أن التصميم العام للمخطط استلهم من هيئة صينية الضيافة التقليدية بمكوناتها من الدلة والفناجين.

وحول الهوية المعمارية للمشروع، قال إن الثقافة والتراث والبداوة والضيافة تشكل مرتكزات أساسية في التصميم، موضحا أن الفندق المستوحى من هيئة الدلة يهدف إلى تعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بتقاليد استقبال الضيوف وتقديم القهوة العربية، من خلال تجربة تعكس أصالة الضيافة الإماراتية.

وأوضح أن المدينة تمتد نحو 20 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب، ونحو 18 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، ويتوسطها معلم الدلة المحاط بالفناجين السبعة، إلى جانب وعاءين للسكر ووعاء واحد للتمر، وتضم هذه المكونات مرافق متنوعة تشمل مراكز للمؤتمرات وقاعات للأفراح، فيما تشكل الصينية المحيطة بالمعلم المركزي مركز تسوق متكاملاً.

وفي ما يخص المتطلبات التشغيلية، ذكر أن الشركة أجرت دراسات تفصيلية لتحديد احتياجات المشروع من الكهرباء والمياه والإنترنت، وشبكات الصرف الصحي، وأنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة لتشغيل المدينة، مؤكدا إدراج هذه المتطلبات ضمن المخطط الرئيسي.

وأشار إلى أن شبكة الطرق والتوزيع المدروس للمرافق صمما للحد من الازدحام المروري وتقليص زمن التنقل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة وإتاحة وقت أكبر للعائلات، لافتاً إلى أن التخطيط يراعي سهولة الوصول إلى المساكن والخدمات والمرافق، إلى جانب استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني المستقبلي.